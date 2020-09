[아시아경제 박종일 기자] 김인호 서울시의회 의장은 14일 오후 의장실에서 싱하이밍 주한중국대사 예방을 받았다.

이날 김 의장과 싱하이밍 주한중국대사는 코로나19 대응 협력 및 서울시의회와 중국 도시들과의 우호 교류 강화 등을 화두로 대화를 나눴다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr