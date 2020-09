속보[아시아경제 허미담 기자] 5일 박능후 보건복지부 장관 겸 중앙재난안전대책본부(중대본) 1차장은 정부세종청사에서 열린 중대본 회의에 참석해 연장된 '사회적 거리두기' 준수를 당부했다.

박 장관은 "어제 전국의 사회적 거리두기 2단계를 2주일, 수도권의 강화된 사회적 거리두기 2단계를 1주일 더 연장하기로 결정했다"며 "방역과 의료체계에 부담이 되지 않는 수준으로 확진자가 확연히 줄어들 때까지는 국민 여러분의 이해와 인내가 조금 더 필요하다"고 전했다.

