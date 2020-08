파수, 재택업무 보안솔루션으로 '흑자전환' 예고

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 급증하면서 재택근무를 도입하는 기업이 늘고 있다. 삼성전자는 코로나19 사태 이후 처음으로 반도체를 제외한 전사 임직원을 대상으로 재택근무를 도입한다. LG전자도 전 직원의 30% 이상에 대해 재택근무를 확대 시행하기로 했다. 적지 않은 기업이 효율성 저하를 우려하며 재택근무를 도입하지 않았다. 하지만 코로나19 사태를 계기로 재택근무를 경험한 기업이 늘면서 재택근무가 새로운 근무 형태로 자리 잡을 가능성이 커졌다. 만일의 사태를 대비해 재택근무가 가능한 환경을 미리 구축하는 기업도 증가할 것으로 보인다. 재택근무 환경을 조성하려면 그룹 메신저, 화상회의 시스템, 원격 PC 제어, 클라우드 서비스 등을 지원하는 기업용 협업 플랫폼 등이 필요하다. 최근 국내 증시에서 재택근무를 지원하는 솔루션 제공업체 주가가 급등하고 있다. 아시아경제는 알서포트, 이씨에스, 파수 등 경영 현황을 살펴보고 기업가치 상승 가능성을 가늠해본다.

[아시아경제 박형수 기자] 코로나19 여파로 기업 내 근무 환경이 바뀌고 있다. 비대면(언택트) 업무로 전환하는 속도가 빨라지면서 다양한 기업이 재택근무 환경 조성에 나섰다. 기업은 재택근무 솔루션을 도입하는 데 중요 문서 유출과 같은 보안 사고를 막아줄 솔루션을 우선 채택하고 있다. 이러한 환경 변화에 힘입어 보안 솔루션 기업인 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 6,600 전일대비 80 등락률 -1.20% 거래량 465,839 전일가 6,680 2020.08.31 13:11 장중(20분지연) 관련기사 파수, 재택근무/스마트워크 테마 상승세에 10.1% ↑파수, 재택근무/스마트워크 테마 상승세에 10.9% ↑파수, 가트너가 꼽은 EDRM 주요 기업…'세계 시장 리드' close 는 실적 부진에서 벗어나 올해 흑자 전환을 노리고 있다.

세계 최초로 디지털 저작권 관리(DRM) 기술을 상용화한 파수는 재택근무 환경을 조성하기 위한 다양한 솔루션을 제공한다. 파수 엔터프라이즈 디알엠은 가상사설망(VPN)을 통해 원격 근무용 PC로 내려받은 문서를 자동으로 암호화한다. 재택근무 환경에서 중요 문서를 외부로 유출해도 권한이 없는 사람은 암호화된 파일에 접근할 수가 없다. VPN 연결 시 사내 PC와 비슷한 업무 환경과 문서 보안을 제공하고 연결을 해제하면 개인 PC 환경으로 돌아간다.

문서 가상화 기술(Virtual Content Infrastructure)을 기반으로 저장 위치에 상관없이 문서 보안과 관리 기능을 함께 제공하는 문서 플랫폼 '랩소디'도 재택근무 솔루션 가운데 하나다. 문서 가상화 기술을 적용해 문서를 작성한 PC와 관계없이 문서 내용을 자동으로 업데이트한다. 임직원은 문서를 수정할 때마다 별도로 저장하고 공유하지 않아도 언제 어디서나 최신 문서를 확인할 수 있다.

파수 관계자는 "랩소디 관련 문의가 지난해 같은 기간보다 3배 이상 늘었다"며 "문서가 만들어진 시점부터 접근 제어와 감사 추적 기능을 제공해 해킹 등 사이버 위협뿐만 아니라 내부자 실수 또는 고의에 의한 문서 유출 위협에도 안전하게 문서를 보호할 수 있다"고 설명했다.

이어 "수많은 기업이 회사 밖으로 빠져나간 데이터를 보호하는 동시에 조직 업무 생산성도 개선할 수 있는 최적의 원격 근무 환경을 만들고 싶어한다"며 "기존에 도입했던 보안 솔루션 외에 추가로 화면ㆍ인쇄ㆍ협업 솔루션 등을 추가로 도입하면서 파수 보안제품 수요가 늘고 있다"고 덧붙였다.

외부에서 작업할 때 화면 캡처로 인한 정보 유출도 많아질 수 있다. 파수는 PC 화면을 통해 민감한 정보를 유출하지 않도록 하는 화면 보안 솔루션 '파수 스마트 스크린'을 개발했다. 데스크톱 가상화(VDI)를 통해 PC에 접속하면 화면 보호 기능을 활성화하고 프린트 스크린, 캡처 프로그램, 원격 제어 프로그램 등을 통한 화면 유출 시도를 차단한다. 오승택 리딩투자증권 연구원은 "올해 흑자 전환이 가능할 것으로 기대한다"며 "올해 매출액 400억~450억원, 영업이익은 30억원가량을 달성할 것"이라고 전망했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr