파수AI, 연례 고객 콘퍼런스 ‘FDI 심포지움 2026’ 개최
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주식회사 파수 파수 close 증권정보 150900 KOSDAQ 현재가 3,420 전일대비 50 등락률 +1.48% 거래량 10,103 전일가 3,370 2026.04.01 10:43 기준 관련기사 파수, '파수AI'로 사명 변경…"AX 지원 기업 정체성 강화" 파수, ‘RSAC 2026 콘퍼런스’서 인공지능 전환 전략 공유 파수 미국 법인, 컨실릭스와 합병…글로벌 AI전문기업 ‘심볼로직’ 출범 AI는 오는 15일 오후 2시 플래그십 고객 행사인 'FDI 심포지엄 2026(FDI)'을 개최한다고 1일 밝혔다.
이번 FDI는 파수AI가 사명 변경 후 진행하는 첫 번째 공식행사로, 안전한 인공지능 혁신(AX)을 위한 전략 및 세부 방안을 제시할 예정이다. FDI는 기업 및 기관의 CIO, CISO, 보안 및 IT 담당자 등 주요 고객과 함께하는 파수AI의 최대 연례 콘퍼런스다. 이번 행사는 서울 여의도 페어몬트 앰버서더 서울 그랜드볼룸에서 열리며, 주제는 '지속가능한 AI 혁신'이다.
조규곤 파수AI 대표가 행사 주제와 동명의 키노트로 막을 연다. 조 대표는 성공적인 AX를 위한 필수 요건을 짚어보고, 파수AI의 주요 역할을 제시한다. 이후에는 파수AI의 미국법인이 합병을 통해 출범을 앞둔 심볼로직(Symbologic)의 CEO 롭 마라노 등이 국내 기업들이 활용할 만한 글로벌 기업들의 실제 AX 사례와 AI 보안 구축 사례를 공유할 예정이다. 이어지는 발표에서는 실제 국내 기업들에 최적화된 구체적인 AX 지원 솔루션 및 컨설팅, AI 시대에 맞는 보안 전략과 데이터 인프라 전략 등을 소개한다. 장일수 스패로우 대표는 최근 주목받고 있는 SW 공급망 보안과 관련해 AI를 활용한 안전한 SW 개발 방안을 공유할 예정이다.
FDI는 IT 및 AX, 보안 담당자를 위한 행사로, 사전 참석 승인을 통해 참여가 가능하다. 참가 신청은 홈페이지에서 진행하며 장소 관계상 조기 마감될 수 있다.
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조 대표는 "이번 FDI는 사명 변경 이후 파수AI의 방향성과 역할을 구체적으로 제시하는 자리"라며 "AI 전환을 준비하는 기업들에 실질적인 인사이트를 제공할 것"이라고 말했다.
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