파수AI, 연례 고객 콘퍼런스 ‘FDI 심포지움 2026’ 개최

주식회사 파수 파수 close 증권정보 150900 KOSDAQ 현재가 3,420 전일대비 50 등락률 +1.48% 거래량 10,103 전일가 3,370 2026.04.01 10:43 기준 관련기사 파수, '파수AI'로 사명 변경…"AX 지원 기업 정체성 강화" 파수, ‘RSAC 2026 콘퍼런스’서 인공지능 전환 전략 공유 파수 미국 법인, 컨실릭스와 합병…글로벌 AI전문기업 ‘심볼로직’ 출범 전 종목 시세 보기 AI는 오는 15일 오후 2시 플래그십 고객 행사인 'FDI 심포지엄 2026(FDI)'을 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 FDI는 파수AI가 사명 변경 후 진행하는 첫 번째 공식행사로, 안전한 인공지능 혁신(AX)을 위한 전략 및 세부 방안을 제시할 예정이다. FDI는 기업 및 기관의 CIO, CISO, 보안 및 IT 담당자 등 주요 고객과 함께하는 파수AI의 최대 연례 콘퍼런스다. 이번 행사는 서울 여의도 페어몬트 앰버서더 서울 그랜드볼룸에서 열리며, 주제는 '지속가능한 AI 혁신'이다.

조규곤 파수AI 대표가 행사 주제와 동명의 키노트로 막을 연다. 조 대표는 성공적인 AX를 위한 필수 요건을 짚어보고, 파수AI의 주요 역할을 제시한다. 이후에는 파수AI의 미국법인이 합병을 통해 출범을 앞둔 심볼로직(Symbologic)의 CEO 롭 마라노 등이 국내 기업들이 활용할 만한 글로벌 기업들의 실제 AX 사례와 AI 보안 구축 사례를 공유할 예정이다. 이어지는 발표에서는 실제 국내 기업들에 최적화된 구체적인 AX 지원 솔루션 및 컨설팅, AI 시대에 맞는 보안 전략과 데이터 인프라 전략 등을 소개한다. 장일수 스패로우 대표는 최근 주목받고 있는 SW 공급망 보안과 관련해 AI를 활용한 안전한 SW 개발 방안을 공유할 예정이다.

FDI는 IT 및 AX, 보안 담당자를 위한 행사로, 사전 참석 승인을 통해 참여가 가능하다. 참가 신청은 홈페이지에서 진행하며 장소 관계상 조기 마감될 수 있다.

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조 대표는 "이번 FDI는 사명 변경 이후 파수AI의 방향성과 역할을 구체적으로 제시하는 자리"라며 "AI 전환을 준비하는 기업들에 실질적인 인사이트를 제공할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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