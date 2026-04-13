파수 AI, 인공지능 혁신 원스톱 바우처 공급기업 선정

파수 AI는 '2026년 AX(AI 혁신) 원스톱 바우처 지원사업'의 공급기업으로 선정됐다고 13일 밝혔다.

AX 원스톱 바우처 사업은 국내 기업들의 인공지능 전환을 촉진하기 위해 AI와 클라우드, 데이터를 바우처 형태로 통합 지원하는 사업이다. 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하며, 20개 과제에 총 260억원 규모다.

AX 원스톱 바우처 사업 패키지에는 AI 개발(파운데이션 모델 기반), 클라우드 인프라(GPU, SaaS 등), 데이터 구매 및 가공 분야가 포함된다. 파수 AI는 AI 개발 부문의 공급기관으로 선정돼, 구축형 AI '엘름(Ellm)'을 제공한다.

파수 AI의 Ellm은 강력한 보안 통제와 데이터 거버넌스를 유지하면서 조직 특성과 목적에 따른 도메인 특화 언어모델(DSLM)로 AX를 실현할 수 있도록 지원한다. 이미 국내 공공기관 및 제조기업 등의 AX 추진에 활용되고 있으며, 보고서 작성 및 내부 데이터 분석, 고객 응대 등 다양한 분야에 적용 가능하다. GS인증 최고 등급인 1등급 획득으로 AI 기술력과 안정성을 공식 인정받았으며, 파수 AI의 축적된 데이터 관리 및 보안 역량을 기반으로 데이터 접근 권한 및 정책 관리 등, 보안은 높이면서 AI 활용도를 극대화할 수 있다.

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파수 관계자는 "이번에 새로 추진되는 AX 원스톱 바우처 사업은 AI 도입 비용 부담을 줄이고 패키지 지원 체계로 AI 전환을 가속화할 수 있는 기회"라며 "맞춤형 AI 플랫폼 구축 및 에이전틱 AI 개발 경험을 쌓아온 파수 AI는 Ellm을 통해 안전하고 현실적인 AX를 가능하게 해 줄 것"이라고 설명했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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