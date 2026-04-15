에이전트 중심의 3단계 전환

보안과 거버넌스로 '뒷받침'

사명 변경부터 글로벌 합병까지

조규곤 파수 파수 close 증권정보 150900 KOSDAQ 현재가 4,690 전일대비 1,080 등락률 +29.92% 거래량 4,347,560 전일가 3,610 2026.04.15 14:57 기준 관련기사 파수 AI, 인공지능 혁신 원스톱 바우처 공급기업 선정 파수AI, 연례 고객 콘퍼런스 ‘FDI 심포지움 2026’ 개최 파수, '파수AI'로 사명 변경…"AX 지원 기업 정체성 강화" 전 종목 시세 보기 AI 대표는 15일 인공지능 전환(AX)의 핵심은 에이전트 확산과 위험 관리라고 강조했다.

15일 조규곤 파수AI 대표가 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열린 기자간담회에서 발언을 하고 있다. 파수AI AD 원본보기 아이콘

조 대표는 이날 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열린 기자간담회에서 "AI 전환을 잘한다는 것은 적은 돈으로 비즈니스에 쓸 수 있는 에이전트를 확산하는 것"이라며 "새롭게 유발되는 위험을 어떻게 줄이느냐도 중요하다"고 말했다.

조 대표는 "데이터, 보안 문제 다 해결되지 않고는 실제 AI를 비즈니스에 쓸 수 없다"며 "다들 전환하는 과정이 익숙하지 않은 일이기 때문에 컨설팅 영역에도 집중할 계획"이라고 밝혔다.

장기적인 투자자본수익률(ROI) 확보는 AX 사업의 관건이라고 봤다. 조 대표는 "1~2년 안에 끝날 변화가 아니기 때문에 장기적인 ROI를 확보를 못 하면 사업을 끌고 갈 수 없다"며 "투자를 길게 하면서 이익을 얻지 못하면 안 된다"고 설명했다.

AI 전환의 최종 방향은 에이전트 중심의 업무처리다. 조 대표는 "1단계는 AI를 업무 보조도구로 쓰는 것, 2단계는 자동화된 에이전트를 만들어서 업무를 대체하는 것, 3단계는 에이전트들이 주로 일을 하는 단계"라며 "보조도구 단계에서는 생산성이 오르지 않고, 에이전트가 일을 하고 사람이 감독하는 수준까지 가야 ROI가 개선될 것"이라고 말했다.

15일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 파수AI 기자간담회가 열리고 있다. 임춘한 기자 원본보기 아이콘

파수는 지난달 30일 정기 주주총회에서 '파수AI'로 사명을 변경했다. 파수AI는 글로벌 데이터 보안 및 관리 시장에서 독자적인 입지를 구축해 온 파수가 고객의 AX를 지원하는 기업으로 발돋움하고자 하는 비전을 담은 사명이다. 파수AI는 기업용 AI 플랫폼 및 에이전틱 AI 등을 통한 AI 도입을 지원하고, AI 거버넌스 확보와 AI 레디 데이터 관리 및 보호를 위한 포트폴리오를 확대한다. 컨설팅 사업도 확대해 '안전한 AX 실현'을 위한 든든한 파트너의 역할을 수행할 예정이다.

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파수는 2022년 생성형 AI를 활용한 개인정보보호 솔루션 출시를 시작으로, 기업용(구축형) LLM인 '엘름'을 출시하고 고객 레퍼런스를 다수 확보하는 등 AI로 사업 영역을 확대해 왔다. 파수는 미국 법인의 합병을 통해 기업용 AI 솔루션 기업 '심볼로직'을 출범시켰다. 파수 미국 법인과 현지 AI 플랫폼 및 컨설팅 기업 컨실릭스의 합병을 통해 비즈니스에 바로 적용 가능한 에이전틱 AI 애플리케이션 및 전략 등을 기반으로 글로벌 고객 확대에 나선다. 조 대표는 "내년 말에는 미국 자체 법인의 흑자 전환이 이뤄질 것"이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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