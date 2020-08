관악구, 전국 최초 1인 가구 맞춤형 ‘생활 백과사전’ 제작·배부

1인 가구 생애주기와 성별을 고려한 7개 분야 107개 서비스 정보 담아...혼자 사는 청년부터 어르신, 생활이 어려운 1인 가구까지 맞춤서비스 안내

[아시아경제 박종일 기자] 2020년7월 말 기준 관악구에 주소를 둔 1인 가구는 15만8200여 가구로 관악구 전체 가구(27만4831가구)의 57.7%를 차지, 1인 가구 비율은 매년 증가하고 있는 추세다.

이에 관악구(구청장 박준희)는 전국에서 1인 가구가 가장 많은 지역 특성에 맞게 전국 최초로 1인 가구에게 유용한 맞춤형 정보를 제공하는 ‘관악 1인 생활 백과사전’을 제작·배부한다.

안내 책자는 1인 가구 생애주기와 성별을 고려, 선정한 107개 사업을 ▲청년 ▲장년 ▲어르신 ▲여성 ▲장애인 ▲저소득 ▲기타 정보 7개 분야로 나누어 1인 가구 생활 시 필요한 정보들을 한 눈에 살펴볼 수 있도록 구성했다.

대상자별 일자리, 돌봄, 복지 지원 등 꼭 필요한 서비스를 파악할 수 있도록 구분, 특히 1인 가구에게 꼭 필요한 ‘관계망 사업’을 대상자별로 안내, 1인 가구의 사회적 고립과 고독사 예방에 앞장선다.

구에서 추진하는 사업 뿐 아니라 복지관 등 다양한 기관에서 추진중인 사업을 모아 분류, 1인 가구가 필요한 정보를 보다 쉽고 빠르게 찾아 적극 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

안내책자는 31일부터 각 동 주민센터와 복지관, 1인 가구 지원센터 등 관련 기관에서 무료로 배포, 관악구청 홈페이지(분야별정보→복지소식)에 게시, 1인 가구들이 다양한 정보를 적극 활용할 수 있도록 배포할 예정이다.

박준희 구청장은 “관악 1인 생활 백과사전 책자를 통해 1인 가구가 필요한 서비스를 보다 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 지속적으로 안내하고 홍보하겠다”며 “앞으로도 1인 가구 욕구 수요에 부합하는 복지 서비스를 발굴하고 혼자 살아도 안전하고 편안한 더불어 으뜸 관악구 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

