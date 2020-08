개신교 원로들 "정부는 현장 예배를 어떠한 경우에도 막아서는 안 된다"

"예배는 목숨과 같습니다"

"코로나 사태에도 포기 할 수 없는 한 가지는 예배"

"코로나 종식 위해 분발하겠다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 한국기독교지도자협의회와 한국교회평신도지도자협회가 26일 서울 종로구 종로5가 한국기독교연합회관 앞에서 긴급 기자회견을 열고 "교회는 예배를 드리는 데 어떠한 희생이 따르더라도 반드시 행할 것"이라고 밝혔다.

이들은 이날 열린 기자회견에서 '예배는 목숨과 같습니다'라는 제목의 성명을 발표했다.

성명에서 이들 단체는 "예배는 목숨보다 더 소중한 가치"라며 "코로나 사태에도 포기할 수 없는 한 가지"라고 주장했다.

이들은 "로마시대 원형경기장에서 굶주린 사자들에게 뜯기고 삼키는 처절한 현장에서도, 일제시대 모진 고문과 핍박·박해 속에서 그리고 6·25사변의 처참한 상황 속에서도 지켜졌던 예배"라며 "예배는 기독교의 핵심이고 생명"이라고 말했다.

이어 "어떤 어려운 상황에서도 반드시 드려야 할 우리의 삶의 목적"이라며 현장 예배를 강조했다.

이들은 "예배는, 기독교의 핵심이고 생명으로, 어떤 희생이 따르더라도 반드시 지켜야 할 기독인의 의무"라며 "예배의 폐쇄는 교회의 해체라 할 수 있다"라고 전했다.

특히 "정부는 현장 예배를 어떠한 경우에도 막아서는 안 된다"라고 말했다.

다만 이들은 "책임감과 경각심을 가지고 코로나 방역에 앞장서고 코로나 종식을 위해 더더욱 분발하겠다"면서 "정부가 시행하는 사회적 거리두기가 몇 단계가 되든 잘 따르겠다, 정부가 시행하는 방역 조치에 앞장서서 잘 실행하겠다, 지역 방역에도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

아울러 이들은 "코로나19 확산에 교회의 책임이 크다"며 각성을 촉구했다. 이들은 코로나 사태에 대해 "우리의 탐욕이 가져온 재앙이고, 교회가 세상의 빛과 소금의 사명을 감당치 못한 결과"라며 "교회가 살아야 나라가 산다, 교회가 다시 민족의 소망으로 우뚝 서야 한다"고 주장했다.

