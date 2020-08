장 초반 상승세…코스피 2300 회복

코스닥은 800대 회복 눈 앞…개인·외국인 매수 강세

[아시아경제 이민우 기자] 전날 3.7%가량 급락했던 코스피가 장 초반 반등하며 2300대를 회복했다.

21일 한국거래소에 따르면 이날 코스피지수는 전날보다 1.40%(31.94포인트) 오른 2306.16에 개장했다. 오전 9시 20분 기준 전장대비 1.42% 오른 2306.48로 2300대를 유지 중이다.

개인과 외국인의 매수세가 지수를 견인한 것으로 보인다. 이날 개인과 외국인은 각각 763억원, 81억원을 순매수했다. 반면 기관은 864억원을 순매도했다.

모든 업종이 상승세다. 보험의 상승폭이 2.26%로 가장 컸다. 이어 전기전자(1.96%), 화학(1.91%), 운수장비(1.54%) 등의 순이었다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 오름세다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 689,000 전일대비 22,000 등락률 +3.30% 거래량 416,201 전일가 667,000 2020.08.21 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외국인 매수세에 낙폭 축소…"삼성바이오로직스 시총 2위"코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승LG화학, 이시간 주가 -0.29%.... 최근 5일 개인 45만 5667주 순매수 close 이 가장 큰 폭(3.3%)으로 올랐다. 이어 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 308,000 전일대비 2,500 등락률 +0.82% 거래량 240,254 전일가 305,500 2020.08.21 09:43 장중(20분지연) 관련기사 네이버 '글로벌 AI 연구벨트' 확장…베트남 PTIT와 산학협력코로나 재확산에 기관 순매도세까지…코스피 2270선으로 밀려외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져 close (2.6%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 156,500 전일대비 1,500 등락률 +0.97% 거래량 1,238,992 전일가 155,000 2020.08.21 09:43 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져9년만에 기아차 노조 손 들어준 대법원…재계 후폭풍 우려현대차, 외국인 7만 7501주 순매수… 주가 4.11% close (2.5%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,546,000 전일대비 46,000 등락률 +3.07% 거래량 6,536 전일가 1,500,000 2020.08.21 09:43 장중(20분지연) 관련기사 화장품주도 '양제츠 효과' 톡톡코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승코스피, 오후에도 반등 흐름 유지하며 2360선 close (2.4%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 900 등락률 +1.25% 거래량 1,821,013 전일가 71,800 2020.08.21 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코로나 재확산에 기관 순매도세까지…코스피 2270선으로 밀려외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져코스피 2300 깨졌다…코스닥은 3%대 하락률 close (2.3%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 55,400 2020.08.21 00:00 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 기흥캠퍼스에 코로나 확진자 발생…"생산시설 정상 가동"코로나 재확산에 기관 순매도세까지…코스피 2270선으로 밀려외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져 close (1.8%) 등의 순이었다. 반면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 299,500 전일대비 5,500 등락률 -1.80% 거래량 446,562 전일가 305,000 2020.08.21 09:43 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-20일외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져셀트리온그룹, 英바이오기업과 경구용 인플릭시맙 개발 착수 close 은 0.6% 내렸다.

코스닥지수도 반등했다. 전날보다. 1.26%(10.00포인트) 오른 801.14에 개장했다. 이후 소폭 내려 앉아 9시20분 기준 796.02를 기록했다.

외국인의 매수세가 주효했다. 외국인은 2485억원을 순매수한 반면 개인과 기관은 각각 1300억원, 1411억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 올랐다. 통신서비스 업종의 상승폭이 1.98%로 가장 컸다. 이어 비금속(1.80%), 통신방송서비스(1.70%), 기타제조(1.42%) 등의 순이었다. 다만 제약 업종은 0.53% 내렸다.

시총 상위 10위 종목 대부분이 오름세다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 225,900 전일대비 3,300 등락률 +1.48% 거래량 19,612 전일가 222,600 2020.08.21 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외국인 매수세에 낙폭 축소…"삼성바이오로직스 시총 2위"코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승外人·기관 쌍끌이에…코스피 2418 마감 close 가 2.6% 오르며 가장 큰 폭으로 상승했다.이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 148,300 전일대비 1,300 등락률 -0.87% 거래량 112,426 전일가 149,600 2020.08.21 09:43 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져코로나 재확산, 790선 깨진 코스닥…장중 4%대 급락투자자들 인기검색어로 본 예비테마_이재명/2차전지/전기차배터리 close (1.7%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 66,800 전일대비 500 등락률 -0.74% 거래량 276,179 전일가 67,300 2020.08.21 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코로나 재확산, 790선 깨진 코스닥…장중 4%대 급락코스피, 개인·외국인 매수세에 낙폭 축소…"삼성바이오로직스 시총 2위"코스피, 9거래일 연속 상승 피로감에 하락 출발...'2430선' 약보합 유지 close (1.6%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 119,400 전일대비 300 등락률 -0.25% 거래량 27,042 전일가 119,700 2020.08.21 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외국인 매수세에 낙폭 축소…"삼성바이오로직스 시총 2위"코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑CJ 오쇼핑, 프랑스' 세루티 1881' 여성복 최초 판매 close (1.5%) 등의 순이었다. 반면 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 229,900 전일대비 8,100 등락률 -3.40% 거래량 577,807 전일가 238,000 2020.08.21 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코로나 재확산에 기관 순매도세까지…코스피 2270선으로 밀려외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져코로나 재확산, 790선 깨진 코스닥…장중 4%대 급락 close (-3.3%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 106,500 전일대비 4,600 등락률 -4.14% 거래량 126,200 전일가 111,100 2020.08.21 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코로나 재확산에 기관 순매도세까지…코스피 2270선으로 밀려외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져코로나 재확산, 790선 깨진 코스닥…장중 4%대 급락 close (-1.5%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 124,300 전일대비 3,200 등락률 -2.51% 거래량 229,995 전일가 127,500 2020.08.21 09:43 장중(20분지연) 관련기사 코로나 재확산에 기관 순매도세까지…코스피 2270선으로 밀려말씀드렸죠? 전파력이 6배 라고! GH형 大 유행!코로나 재확산, 790선 깨진 코스닥…장중 4%대 급락 close (-0.7%) 등 제약·바이오 업종은 내렸다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr