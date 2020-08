[e공시 눈에 띄네]코스피-13일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 윌비스 윌비스 008600 | 코스피 증권정보 현재가 1,270 전일대비 15 등락률 +1.20% 거래량 363,836 전일가 1,255 2020.08.13 15:30 장중(20분지연) close =영업손실 43억원...전년比 적자전환

◆ 삼광글라스 삼광글라스 005090 | 코스피 증권정보 현재가 36,250 전일대비 650 등락률 +1.83% 거래량 46,412 전일가 35,600 2020.08.13 15:30 장중(20분지연) close =불성실공시법인 지정예고

◆ 팜스코 팜스코 036580 | 코스피 증권정보 현재가 6,230 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 199,721 전일가 6,230 2020.08.13 15:30 장중(20분지연) close =계열회사 HARIM USA에 113억원 출자

◆ 롯데하이마트 롯데하이마트 071840 | 코스피 증권정보 현재가 31,700 전일대비 400 등락률 -1.25% 거래량 146,735 전일가 32,100 2020.08.13 15:30 장중(20분지연) close =대표이사 이동우에서 황영근으로 변경.

◆ 지투알 지투알 035000 | 코스피 증권정보 현재가 5,200 전일대비 80 등락률 -1.52% 거래량 44,359 전일가 5,280 2020.08.13 15:30 장중(20분지연) close =영업이익 6억원...전년比 86% ↓

◆ 계룡건설 계룡건설 013580 | 코스피 증권정보 현재가 30,500 전일대비 2,500 등락률 +8.93% 거래량 1,331,045 전일가 28,000 2020.08.13 15:30 장중(20분지연) close =1512억원 규모 대전엑스포 사이언스 콤플렉스 신축공사 수주

◆ 흥국화재 흥국화재 000540 | 코스피 증권정보 현재가 2,320 전일대비 40 등락률 +1.75% 거래량 64,545 전일가 2,280 2020.08.13 15:30 장중(20분지연) close =영업이익 271억원...전년比 14% ↓

◆ 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 62,700 전일대비 2,100 등락률 -3.24% 거래량 452,456 전일가 64,800 2020.08.13 15:30 장중(20분지연) close =현대백화점 면세점에 대한 담보제공

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr