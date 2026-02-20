[특징주]증권주 다음은 보험주…일제히 강세

20일 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 6,530 전일대비 1,450 등락률 +28.54% 거래량 86,442,305 전일가 5,080 2026.02.20 14:51 기준 관련기사 한화생명, 암 경험청년 위해 기부금 1억원 전달한화금융 '라이프플러스 TV', 라플위클리 시즌6 공개한화금융, 공동 브랜드 'PLUS' 확장…LIV 골프 한국팀 스폰서십 전 종목 시세 보기 close , 롯데손해보험 롯데손해보험 000400 | 코스피 증권정보 현재가 2,525 전일대비 582 등락률 +29.95% 거래량 11,570,432 전일가 1,943 2026.02.20 14:51 기준 관련기사 롯데손보, 금융위 상대 '경영개선권고' 취소 소송 취하롯데손보, '탐나오'와 제휴…"'제주갈 땐 보험' 무료가입"[일문일답]이찬진 금감원장 "삼성생명 일탈회계, 금융위와 이견없다"…원상복구 시사 전 종목 시세 보기 close 등 상장한 보험사들 주가가 상한가(가격상승 제한폭)를 기록할 정도로 강세를 보이고 있다.

이날 오후 2시45분 기준 미래에셋생명 미래에셋생명 085620 | 코스피 증권정보 현재가 12,400 전일대비 2,860 등락률 +29.98% 거래량 1,830,884 전일가 9,540 2026.02.20 14:51 기준 관련기사 금융위 "2026년 1월2일 전 생보사 사망보험금 유동화상품 출시"[실전재테크]연금처럼 쓰는 사망보험금, 신탁으로 관리…고령화시대 노후옵션 확대"이미 3500억 내는데" 두 배로 껑충…교육세 증가에 보험업계 '부글부글' 전 종목 시세 보기 close 은 전날 대비 29.98% 오른 1만2400원을 기록했다. 롯데손해보험도 전날보다 29.95% 오른 2525원을 나타냈다. 오전 중에 모두 상한가에 진입한 뒤 움직이지 않는 모습이다. 흥국화재 흥국화재 000540 | 코스피 증권정보 현재가 5,760 전일대비 1,325 등락률 +29.88% 거래량 3,535,317 전일가 4,435 2026.02.20 14:51 기준 관련기사 "이미 3500억 내는데" 두 배로 껑충…교육세 증가에 보험업계 '부글부글'흥국화재 '플래티넘 건강 리셋월렛' 배타적 사용권 9개월 획득토스 '차보험 비교추천 2.0', 전분기比 가입 2배↑ 전 종목 시세 보기 close 역시 상한가에 진입했고, 한화생명은 전날 대비 27.36% 오른 6470원에 거래되고 있다. 보험주 중 상대적으로 시가총액 규모가 큰 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 219,000 전일대비 10,000 등락률 +4.78% 거래량 486,664 전일가 209,000 2026.02.20 14:51 기준 관련기사 삼성생명, 작년 순익 2.3조…3년 연속 2조 돌파'멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극 전 종목 시세 보기 close 과 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 615,000 전일대비 45,000 등락률 +7.89% 거래량 144,185 전일가 570,000 2026.02.20 14:51 기준 관련기사 삼성화재, 작년 순이익 2兆·2.7%↓…"본업 경쟁력 강화""숨은 돈 찾았다"…1.6조원 소비자 환급정종표 DB손보 사장 "청소년 불법도박 근절, 사회적 책무…보험도 동참" 전 종목 시세 보기 close 는 각각 4.42%, 7.19% 올랐다.

최근 금융 및 증권주가 단기간에 큰 폭으로 오르면서 보험주로 순환매가 나타나는 모습이다. 여기에 자사주 소각 의무화 등을 담은 3차 상법 개정안이 국회를 통과할 경우 자사주 비중이 작지 않은 보험사 주가도 반응할 것이라는 기대감도 나온다. 자사주를 소각하면 총 주식 수가 줄어들면서 주식 1주당 가치, 주당순이익(EPS)이 늘어나는 효과가 있기 때문이다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>