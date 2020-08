外人·기관 쌍끌이에…코스피 2418 마감

26개월만에 2400대로 마감…코스닥은 '주춤'

[아시아경제 이민우 기자] 코스피 지수가 2400대로 마감했다. 외국인과 기관이 차익실현에 나선 개인의 물량을 받아내며 지수를 견인한 것으로 보인다.

11일 코스피는 전날보다 1.35%(32.29포인트) 오른 2418.67에 마감했다. 코스피가 2400대로 마감한 것은 2018년6월15일 이후 약 26개월 만이다.

코스피시장에서는 외국인과 기관의 매수세가 강세였다. 외국인과 기관은 각각 1458억원, 426억원을 순매수한 반면 개인은 1764억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승세였다. 전기가스업의 상승폭이 6.81%로 가장 컸다. 이어 보험(4.00%), 화학(3.50%), 섬유·의복(3.41%) 등의 순이었다. 반면 증권(-0.65%), 의료정밀(-0.51%), 통신업(-0.44%) 등은 소폭 내렸다.

시가총액 상위 종목 중 상당수가 올랐다. 가장 상승폭이 큰 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,573,000 전일대비 128,000 등락률 +8.86% 거래량 93,135 전일가 1,445,000 2020.08.11 15:30 장마감 close 은 8.8% 올랐다. 이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 758,000 전일대비 38,000 등락률 +5.28% 거래량 1,079,152 전일가 720,000 2020.08.11 15:30 장마감 close 및 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 179,000 전일대비 9,000 등락률 +5.29% 거래량 6,711,627 전일가 170,000 2020.08.11 15:30 장마감 close (각 5.2%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 804,000 전일대비 33,000 등락률 +4.28% 거래량 757,275 전일가 771,000 2020.08.11 15:30 장마감 close (4.2%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,200 전일대비 400 등락률 +0.69% 거래량 24,775,811 전일가 57,800 2020.08.11 15:30 장마감 close (0.6%) 등이 올랐다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 352,500 전일대비 3,500 등락률 -0.98% 거래량 745,865 전일가 356,000 2020.08.11 15:30 장마감 close (-0.9%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 311,500 전일대비 2,000 등락률 -0.64% 거래량 660,421 전일가 313,500 2020.08.11 15:30 장마감 close (-0.6%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 314,000 전일대비 1,000 등락률 -0.32% 거래량 682,872 전일가 315,000 2020.08.11 15:30 장마감 close (-0.3%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 472,500 전일대비 1,000 등락률 -0.21% 거래량 933,432 전일가 473,500 2020.08.11 15:30 장마감 close (-0.2%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 81,300 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 3,213,020 전일가 81,400 2020.08.11 15:30 장마감 close (-0.1%) 등은 하락했다.

반면 코스닥지수는 다소 주춤한 모습을 보였다. 전날보다 0.29%(2.53포인트) 내린 860.23으로 마감한 것이다.

코스닥시장에서는 개인의 매수세가 강세를 보였다. 개인은 2097억원을 순매수해 각각 387억원, 1571억원을 순매도한 외국인 및 기관과 대조를 이뤘다.

업종별로는 상승한 종목과 하락한 종목의 비율이 비슷했다. 통신장비(2.62%), 정보기기(2.50%), 건설(2.21%) 등은 올랐고 디지털컨텐츠(-3.40%), 의료·정밀기기(-2.38%), 종이·목재(-1.90%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목 중에선 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 79,300 전일대비 2,900 등락률 +3.80% 거래량 3,695,483 전일가 76,400 2020.08.11 15:30 장마감 close 의 상승폭이 3.8%로 가장 컸다. 이어 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 126,000 전일대비 2,100 등락률 +1.69% 거래량 296,573 전일가 123,900 2020.08.11 15:30 장마감 close (1.6%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 108,400 전일대비 900 등락률 +0.84% 거래량 1,611,140 전일가 107,500 2020.08.11 15:30 장마감 close (0.8%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 81,100 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 485,095 전일가 81,000 2020.08.11 15:30 장마감 close (0.1%) 등의 순이었다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 300,000 전일대비 10,700 등락률 -3.44% 거래량 1,079,862 전일가 310,700 2020.08.11 15:30 장마감 close (-3.4%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 191,600 전일대비 6,500 등락률 -3.28% 거래량 284,362 전일가 198,100 2020.08.11 15:30 장마감 close (-3.2%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 250,200 전일대비 6,300 등락률 -2.46% 거래량 83,425 전일가 256,500 2020.08.11 15:30 장마감 close (-2.4%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 118,900 전일대비 1,400 등락률 -1.16% 거래량 308,924 전일가 120,300 2020.08.11 15:30 장마감 close (-1.1%) 등은 내렸다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr