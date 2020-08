유안타證, 160억 규모 파생결합증권 4종 공모

코스피200지수, 아모레퍼시픽 등이 기초자산

테슬라·코카콜라 투자 상품도 있어

[아시아경제 이민우 기자] 유안타증권이 160억원 규모로 파생결합증권 4종을 공모한다.

유안타증권은 오는 13일까지 조기상환형 주가연계증권(ELS) 등 파생결합증권 4종을 공모하낟고 11일 밝혔다.

ELS 제4589호는 만기 3년, 조기 상환주기 6개월의 원금비보장형 상품이다. 코스피200 지수를 기초자산으로 삼았다. 기초자산이 최초기준가격의 92%(6개월, 12개월), 90%(18개월, 24개월), 85%(30개월, 36개월) 이상일 때 연 4.00%의 세전 수익률로 조기 또는 만기 상환된다. 조기 상환이 되지 않더라도 투자기간 동안 기초자산이 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 없으면 12.00%(연 4.00%)의 세전 수익률로 만기 상환된다. 단 조건 미충족시 최대 손실률 -100%다.

ELS 제4590호는 만기 3년, 조기 상환주기 6개월의 원금비보장형 상품이다. 코스피 지수와 아모레퍼시픽 보통주가 기초자산이다. 모든 기초자산이 최초기준가격의 92%(6개월), 90%(12개월), 85%(18개월, 24개월), 80%(30개월, 36개월) 이상일 때 연 8.00%의 세전 수익률로 조기 또는 만기 상환된다. 조기 상환이 되지 않더라도 투자기간 동안 모든 기초자산 중 어느 하나라도 최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 적이 없으면 24.00%(연 8.00%)의 세전 수익률로 만기 상환된다. 단 조건 미충족시 최대 손실률 -100%다.

ELS 제4591호는 만기 1년, 조기 상환주기 3개월의 원금 부분지급형 상품이다. 미국 증시에 상장된 테슬라와 코카콜라를 기초자산으로 삼았다. 모든 기초자산이 최초기준가격의 99%(3개월, 6개월, 9개월) 이상일 때 연 13.40%의 세전 수익률로 조기 상환된다. 조기 상환되지 않더라도 만기 시 모든 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격 이상일 경우 상승률이 낮은 기초자산의 수익률만큼 수익을 지급한다. 모든 기초자산 중 어느 하나라도 최초기준가격미만으로 하락하면 원금 손실이 발생할 수 있다. 다만 최대손실률은 -10%로 제한된다.

그 밖에도 S&P500, 유로스톡스50, 닛케이225 지수를 기초자산으로 하는 ELS 제4588호를 공모한다.

이번 상품들은 유안타증권 전국 지점 및 홈페이지와 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 가입할 수 있다. ELS 제4588호, 제4589호는 최소 10만원부터 10만원 단위로 청약 가능하다. ELS 제4590호, 제4591호는 최소 100만원부터 10만원 단위로 청약 가능하다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr