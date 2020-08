우리은행, 금융권 최초 온라인 미술대회…문체부장관상 등 수여

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 금융권 최초로 예선대회와 본선대회 전과정을 온라인으로 진행하는 '제23회 우리은행 우리미술대회'를 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 대회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 비대면화의 확산 및 디지털 전환 가속화에 발맞춰 예선작품 온라인 접수 시스템과 본선대회 다중 화상회의 기술을 전면 도입해 대회 접근성과 편의성을 높였다는 설명이다.

권광석 우리은행장은 "1995년부터 지속적으로 개최해온 우리미술대회는 그동안 수많은 미술영재를 발굴한 우리은행의 대표적인 문화예술분야 메세나 사업"이라며 "디지털 기술을 활용해 혁신적인 변화를 시도한 이번 대회가 코로나19로 침체된 문화예술계에 활력을 불어넣고, 미래 화가들이 꿈과 희망을 펼칠 수 있는 축제의 장이 되길 바란다"고 말했다.

참가대상은 유치원생(2016년 12월31일 이전출생)부터 고등학생까지다. 대회는 ▲9월 2일까지 온라인 예선접수 ▲9월 11일 예선대회 합격자 발표 ▲9월 27일 본선진출자 1000명이 참여하는 온라인 본선대회 ▲10월16일 최종 수상자 발표의 일정으로 진행된다.

수상작품은 주요 미술대학 교수 및 다양한 분야의 미술 전문가들로 구성된 심사위원단의 공정한 심사를 거쳐 선정하며, 최종 수상자에게는 대상인 문화체육관광부 장관상을 비롯한 다양한 상과 장학금을 수여한다.

온라인 예선 참가희망자는 9월2일까지 우리미술대회 홈페이지를 통해 작품을 접수해야 하며, 대회 관련 세부사항은 홈페이지와 카카오톡 모바일 사무국을 통해 확인이 가능하다.

