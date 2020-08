통합당, 이상직·이스타 진상규명 TF ‘첫 발’…“권력형 게이트 파헤칠 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 미래통합당이 3일 ‘이상직 의원·이스타 비리 의혹 진상규명 TF’ 첫 회의를 열고 해당 사건에 대한 의혹 규명에 착수했다.

주호영 원내대표는 이날 국회에서 열린 특위 회의에서 “이스타항공 회장 출신인 이상직 더불어민주당 의원 일가에 대한 의혹이 눈덩이처럼 커져 있다”며 “각종 특혜 의혹과 권력형 게이트를 철저히 파헤칠 것”이라고 밝혔다.

그는 “이스타홀딩스는 설립 당시 자본금이 3000만원에 불과했는데 출처 미상의 자본으로 이스타항공 주식 524만주 사들였고 매각으로 400억원의 이익을 남겼다고 한다”며 “5년도 안 돼서 무려 1300배 이상의 수익을 올린 셈”이라고 지적했다.

이어 “자본금 3000만원에 불과한 이스타홀딩스가 한 사모펀드로부터 80억원을 빌렸는데 이 과정도 전혀 납득이 안 된다”며 “일반인이라면 꿈도 꿀 수 없는 엄청난 특혜이고, 공교롭게도 당시 이 의원은 국회 정무위원회 소속이었다”고 덧붙였다.

주 원내대표는 “이 의원은 자신을 둘러싼 각종 의혹에 대해 제대로 된 해명조차 내지 않고 있는 실정”이라며 “이스타항공 태국 자회사에 문재인 대통령의 사위가 취업하는 과정에서도 각종 특혜 의혹이 불거진 바 있다”고 밝혔다.

이종배 정책위의장은 “집권여당 국회의원이 연루된 사건이다 보니 정의연 사태처럼 유야무야 수면 아래로 가라앉기만 기다리는 것이 아닌가 하는 의혹이 든다”며 “이상직 왕국이 이스타항공의 파산을 어떻게 방조했는지, 권력의 개입은 없었는지도 국민 앞에 소상히 밝혀져야 한다”고 강조했다.

TF 위원장인 곽상도 의원은 “이 의원은 이스타항공 주식 취득 과정에서의 배임·횡령 혐의, 자본시장법 위반 및 자녀에 대한 편법 증여에 대해 명백히 밝혀야 한다”며 “이스타공항은 2007년 이후 계속해서 자본잠식 상태였음에도 불구하고 (국토부의) 경영개선명령을 받은 적이 없다. 이 의원과 김현미 국토부 장관, 당시 항공정책실장 역임한 구본환 인천국제공항공사 사장 등 국토부 마피아가 이스타공항의 자본잠식 상황에 대해 봐주기 했다는 의혹이 있는데 철저히 밝혀져야 한다”고 말했다.

