한·중 첫 대면회의, 경제공동위 개최…중소기업 입국·항공편 확대 등 협조 당부

[아시아경제 임철영 기자] 외교부가 중국 칭다오에서 '제24차 한·중 경제공동위'가 이성호 외교부 경제외교조정관과 리청강 중국 상무부 부장조리를 수석대표로 1일 중국 칭다오에서 개최됐다고 2일 밝혔다.

양측은 이번 경제공동위가 지난 2월과 5월 한·중 정상통화 등 고위급 소통이 활발히 이루어지는 가운데 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 처음으로 개최된 한·중간 대면회의로 가지는 의미에 주목하고, 앞으로도 계속 소통을 강화해 나가자는 데 공감했다.

양측은 코로나19 상황 속에서 중국내 우리 기업 조업 재개 및 한·중 신속통로 신설 등을 계기로 양국 간 경제 협력이 한 층 더 성숙해졌음을 평가하고 포스트 코로나시대의 한·중 경제협력 방향에 대해 의견을 교환했다. 특히 한·중 신속통로가 지난 지난 5월1일 시행 이후 성공적으로 운영되고 있음을 평가하는 한편 중소기업 입국 원활화 및 한·중간 항공편 확대 등 차원에서 동 제도를 지속 보완해나갈 수 있도록 중국측의 협조를 당부했다.

중국측은 한·중간 방역 및 경제협력이 국제사회의 모범이 되고 있다고 평가했고 양측은 코로나19 이후 디지털 및 비대면 산업 등 양국간 시너지를 창출해낼 수 있는 분야에서의 협력을 추진해 나갈 필요성에 공감했다.

또한 양측은 한·중 경제협력 공동계획 작성 준비 동향을 점검하는 한편 가급적 조기에 완성 및 채택하자는 데 합의했다. 이어 지난해 말 채택된 '신남방·신북방정책 - 일대일로구상 연계협력 1.5트랙 공동보고서'를 바탕으로 관련 구체 협력 사업을 발굴·이행하기로 하는 등 향후 고위급 교류 계기 경제 분야 성과 사업을 내실 있게 준비해 나가자는 데 공감대를 형성했다.

게임·영화·방송 콘텐츠 교류 활성화 등 양국간 교류 협력 확대에 대해서도 중국측의 지속적인 협조를 적극 당부하고 농식품·보건·지재권 등 분야에서의 협력 강화 및 우리 기업 애로 해소를 위해서도 함께 노력해 나갈 것을 요청했다.

이에 중국측은 하반기 상하이에서 개최 예정인 국제수입박람회 참석 등 한·중 지방 경제 협력 강화를 위한 우리측 관심을 당부하였고 양측은 한·중 창춘 국제협력시범구 등 사업을 통해 새로운 협력 모델을 구축해나가자고 했다. 코로나19 이후 글로벌 교역·투자환경에 대해서도 폭넓게 의견을 교환하고, RCEP 협상의 연내 서명 의지를 확인했다. 우리측은 WTO 차기 사무총장 선거에 출마한 우리 후보에 대한 지지도 요청했다.

한편 한국 대표단의 중국 방문이 원만하게 이루어질 수 있도록 함께 노력, △ 출발 전 자가 건강 모니터링 및 코로나19(PCR) 검사 실시 등 사전 방역 조치를 했고, 중국측 또한 △ 회의장 내 안전거리 확보, △ 발언시 제외 전 일정 마스크 착용 등 코로나19 상황 속 대면외교 개시를 위한 방역 조치를 실시했다

