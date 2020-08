그린리모델링 통해 공공임대주택 주거환경 개선 나선다

[아시아경제 이춘희 기자] 정부가 그린뉴딜 핵심 과제 중 하나인 그린리모델링을 공공임대주택에 선제적으로 적용한다.

국토교통부와 한국토지주택공사(LH)는 지난달 31일 노후 공공임대주택에 대한 그린리모델링 사업에 본격 착수했다고 3일 밝혔다.

노후 공공임대주택 그린리모델링은 준공된 지 15년 이상 지난 영구임대주택과 매입임대주택의 에너지 효율을 제고하고 취약계층의 주거 환경을 개선하는 사업이다. 올해 매입임대 1만가구와 영구임대 300가구를 합쳐 총 1만300가구의 사업 물량이 예정됐다.

영구임대 중에는 ▲군산나운4 ▲익산부송1 ▲광주하남1 ▲광주각화1 ▲대전판암4 ▲대전둔산1·3 ▲제천하소4 총 8곳 300가구다. 주택 노후도와 수요 여건, 신속집행 가능성 등을 고려해 결정됐다. 국토부는 지난달 31일 대전둔산3의 착공을 시작으로 오는 5일까지 모든 사업지구에 첫 삽을 뜰 예정이다.

영구임대주택의 경우 고효율 단열재, 고성능 창호, 절수형 수도꼭지 설치 등 에너지 성능강화 공사와 태양광 패널 등 친환경 에너지 생산설비 설치, 친환경 자재 시공이 이뤄진다. 이와 함께 비내력벽 철거를 통해 연접한 소형평형 주택 2가구를 한 가구로 리모델링하는 세대통합 공사도 일부 진행될 계획이다.

도심 내 다가구·다세대 주택을 매입해 임대하는 매입임대주택은 준공된 지 25년 이상이 지나 노후화가 심각한 주택을 중심으로 1만가구 사업물량의 지역별 배정을 완료했다. 지난달 31일 서울·경기지역 매입임대주택 10곳부터 사업에 착수했다.

매입임대주택에는 에너지 성능 개선을 위해 세대내에 고효율 보일러, LED 전등, 절수형 설비 교체 등의 작업이 이루어진다. 단지 여건별로 내·외 단열재 교체, 태양광 발전설비 구축 등의 맞춤형 공사도 진행된다. 이와 함께 입주민의 주거환경을 개선하기 위해 CCTV 성능개선, 비디오폰 교체 등 생활안전시설 또한 설치될 예정이다.

정부는 이번 그린리모델링을 통해 고성능 단열재, 창호, LED 조명 등을 교체할 시 대전둔산3 지구 기준으로 에너지 소비량이 30%이상 감소할 것으로 나타나 입주민 관리비 절감에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

김정희 국토부 주거복지정책관은 "올해 추진한 사업결과를 반영해 표준사업모델을 구축하고 사업지침(가이드라인)을 제시하는 등 사업 확대기반을 마련하여 내년부터는 더욱 많은 공공임대주택 입주민들이 에너지 복지를 누릴 수 있도록 사업을 적극 확대해 나가겠다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr