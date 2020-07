[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 제테마 제테마 216080 | 코스닥 증권정보 현재가 24,800 전일대비 500 등락률 +2.06% 거래량 423,696 전일가 24,300 2020.07.30 15:30 장중(20분지연) close = 네오제네시스와 15억원 규모의 필러 공급 계약 체결. 이는 지난해 매출액 대비 11%에 해당.

◆ 엔터메이트 엔터메이트 206400 | 코스닥 증권정보 현재가 1,490 전일대비 10 등락률 +0.68% 거래량 2,632,956 전일가 1,480 2020.07.30 15:30 장중(20분지연) close = 제3자배정 유상증자납입으로 인해 최대주주가 와이즈얼라이언스에서 제이앤제이인베스트먼트 외 2인으로 변경.

◆거래소= 에스모 머티리얼즈 에스모 머티리얼즈 087730 | 코스닥 증권정보 현재가 2,720 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,720 2020.07.30 00:00 장중(20분지연) close 와 블러썸엠앤씨 블러썸엠앤씨 263920 | 코스닥 증권정보 현재가 4,555 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,555 2020.07.30 00:00 장중(20분지연) close 가 개선계획서 제출.

◆ KCC건설 KCC건설 021320 | 코스닥 증권정보 현재가 6,830 전일대비 30 등락률 +0.44% 거래량 26,660 전일가 6,800 2020.07.30 15:30 장중(20분지연) close = 안정적인 경영 활동 및 자산효율성 증대를 위해 KCC KCC 002380 | 코스피 증권정보 현재가 136,500 전일대비 3,000 등락률 -2.15% 거래량 37,028 전일가 139,500 2020.07.30 15:30 장중(20분지연) close 로부터 1593억원 규모의 서울 서초 잠원동 토지 및 건물 양수 결정.

◆ 한국코퍼레이션 한국코퍼레이션 050540 | 코스닥 증권정보 현재가 282 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 282 2020.07.30 00:00 장중(20분지연) close = 70억원 규모의 유상증자 결정.

◆ 화일약품 화일약품 061250 | 코스닥 증권정보 현재가 11,850 전일대비 850 등락률 +7.73% 거래량 3,831,855 전일가 11,000 2020.07.30 15:30 장중(20분지연) close = 200억원 규모의 유상증자 결정.

◆ 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 174,400 전일대비 3,100 등락률 +1.81% 거래량 195,722 전일가 171,300 2020.07.30 15:30 장중(20분지연) close = 종속회사인 세레스에프엔디에 26억원 규모의 금전대여 결정.

◆ 에스와이 에스와이 109610 | 코스닥 증권정보 현재가 3,710 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 59,581 전일가 3,710 2020.07.30 15:30 장중(20분지연) close = 200억원 규모의 단기차입금 증가 결정.

