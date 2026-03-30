[클릭e종목]“제테마, 수출 확대·품목 다변화에 미국 진출까지”

하나증권은 30일 제테마 제테마 close 증권정보 216080 KOSDAQ 현재가 8,140 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,800 2026.03.30 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"제테마, 연내 톡신 임상 중국/미국 완료 예정으로 모멘텀 확보" 제테마 'e.p.t.q.' 중국 정식 품목 허가 승인 제테마, 제테마더톡신주 100단위 국내 품목허가 획득 전 종목 시세 보기 가 리바인 미국 유통을 준비하며 현지 영업력을 구축하는 것은 현재 미국 임상 2상이 완료된 더톡신의 향후 미국 진출을 염두에 둔 전략적 투자로 볼 수 있다고 밝혔다.

김다혜 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 "지난해 12월 회사는 한미약품과 MOU를 체결해 관절치료제 히알루마를 미용 용도로 변경한 스킨부스터 리바인 미국 판매권을 얻었다"며 "제테마 USA는 리바인을 미국 Medspa 채널 중심으로 영업할 예정이며, 예상 런칭 시기는 올해 3분기"라고 말했다. 이어 "한미약품의 스킨부스터에 더해 회사는 품목 다변화를 위해 세포외기질(ECM) 스킨부스터 국내 유통을 검토하고 있다"고 설명했다.

제테마는 보툴리눔 톡신, 히알루론산 필러, 리프팅실 등 다양한 미용 의료 제품을 제조 및 판매하는 종합 에스테틱 기업으로, 2009년 김재영·남정선 공동대표가 설립했다. 제테마의 보툴리눔 톡신 더톡신은 2017년 영국 국립기관에서 정식 도입한 균주로 제조해 균주 출처가 명확한 게 특징이다. 제테마는 2025년 연결 매출 769억원, 영업이익 38억원, 지배주주순이익 -67억원(적자전환) 기록했다.

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김 연구원은 "투자자들의 가장 큰 걱정이었던 오버행 리스크가 오는 7월 6일 전환사채 만기로 해소될 전망"이라며 "회사는 사옥 매각을 추진해 상환 준비 중이며, 만기 후에는 전환사채로 인한 파생상품 평가손실이 제거되며 영업이익뿐만 아니라 순이익에서의 턴어라운드도 기대 가능할 것으로 판단한다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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