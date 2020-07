[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일

<장 마감 후 주요 공시>

기업은행=2분기 연결기준 잠정 매출 3조9240억원, 영업이익 4267억원

BNK금융지주=2분기 연결기준 잠정 매출 1조2541억원, 영업이익 2060억원

BNK금융지주=자회사 부산은행 2분기 연결기준 잠정 매출 6141억원, 영업이익 1157억원

우리금융지주=2분기 연결기준 잠정 매출 14조6860억원, 영업이익 1조1724억원

◆우리금융지주=자회사 우리은행 2분기 연결기준 매출 13조8360억원, 영업이익 1조376억원

◆BNK금융지주=자회사 경남은행 2분기 연결기준 잠정 매출 3584억원, 영업이익 711억원

대교=보통주 및 종류주 1주당 50원 현금배당 결정

세이브존I&C=2분기 연결기준 잠정 매출 357억원, 영업이익 64억원

세하=상반기 잠정 매출 946억원, 매출 125억원

금호에이치티=크리스탈지노믹스 주식 240만주 432억원에 취득 결정

일동홀딩스=자회사 일동바이오사이언스에 210억원 규모 채무보증 결정

에이엔피=보통주 7대1 무상감자 결정 및 126억원 규모 유상증자 결정

◆일동제약=계열사 일동바이오사이언스에 156억원 규모 채무보증 결정

셀트리온=램시마SC, IBD 등 적응증 유럽연합집행위원회(EC) 최종 판매허가 획득

◆대교=5142만원 규모 자사주 1만9552주 처분 결정

