외국인·기관 순매수세에 코스피 2217 마감…코스닥 800선 회복

[아시아경제 금보령 기자] 27일 코스피와 코스닥 지수가 외국인 및 기관의 순매수세에 힘입어 상승 마감했다. 코스피는 2210선으로, 코스닥은 800선으로 회복했다.

이날 코스피는 전장보다 17.42포인트(0.79%) 상승한 2217.86로 장을 마쳤다.

코스피는 전거래일 대비 3.04포인트(0.14%) 오른 2203.48로 장을 연 뒤 상승폭을 키워갔다.

유가증권시장에서는 외국인과 기관이 각각 1654억원, 1413억원을 순매수했다. 반면 개인은 2975억원을 순매도했다.

업종별로 보면 비금속광물(1.72%), 종이·목재(1.51%), 의료정밀(4.5%), 기계(3.08%) 등이 상승했고, 의약품(2.33%), 섬유의복(0.22%) 등이 하락했다.

시가총액 10위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,600 전일대비 1,400 등락률 +2.58% 거래량 20,822,639 전일가 54,200 2020.07.27 15:30 장마감 close (2.58%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 284,500 전일대비 3,500 등락률 +1.25% 거래량 687,176 전일가 281,000 2020.07.27 15:30 장마감 close (1.25%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 326,500 전일대비 2,000 등락률 +0.62% 거래량 598,503 전일가 324,500 2020.07.27 15:30 장마감 close (0.62%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 1,000 등락률 +0.82% 거래량 2,039,285 전일가 122,500 2020.07.27 15:30 장마감 close (0.82%) 등이 올랐고, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 82,800 전일대비 900 등락률 -1.08% 거래량 2,764,316 전일가 83,700 2020.07.27 15:30 장마감 close (1.08%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 317,000 전일대비 2,000 등락률 -0.63% 거래량 471,220 전일가 319,000 2020.07.27 15:30 장마감 close (0.63%) 등이 내렸다.

코스닥은 전장과 비교해 6.43포인트(0.81%) 상승한 801.23으로 장을 마쳤다.

코스닥은 전장 대비 0.39포인트(0.05%) 오른 795.19로 개장해 강세를 이어갔다.

코스닥 시장에서도 외국인과 기관은 각각 855억원, 364억원을 순매수했다. 개인은 736억원을 순매도했다.

업종을 나눴을 때 오락문화(1.12%), 컴퓨터서비스(2.17%), 반도체(3.22%) 등이 올랐고, 인터넷(0.05%) 등이 내렸다.

시총 상위 10개 기업 가운데 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 216,000 전일대비 7,500 등락률 +3.60% 거래량 2,766,888 전일가 208,500 2020.07.27 15:30 장마감 close (3.6%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 115,700 전일대비 10,000 등락률 +9.46% 거래량 3,993,622 전일가 105,700 2020.07.27 15:30 장마감 close (9.46%) 등이 상승했고, 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 101,000 전일대비 1,300 등락률 -1.27% 거래량 866,091 전일가 102,300 2020.07.27 15:30 장마감 close (1.27%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 87,200 전일대비 400 등락률 -0.46% 거래량 404,432 전일가 87,600 2020.07.27 15:30 장마감 close (0.46%) 등이 하락했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr