속보[아시아경제 허미담 기자] 26일 경기 용인시는 70대 여성 A씨와 30대 남성 B씨가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

기흥구 보정동에 사는 A씨는 남편(용인 120번 확진자)이 전날 확진되자 기흥구보건소에서 검사를 받고 이날 확진됐다.

용인 121번 확진자로 분류된 A씨는 지난 16일 열감과 몸살 증상이 나타난 것으로 조사됐다. 이는 먼저 확진된 남편보다 이틀 앞선 시점이다.

기흥구 영덕동에 사는 B씨는 25일 필리핀에서 인천공항으로 입국한 뒤 기흥구보건소를 방문해 검사를 받은 뒤 26일 오전 11시 40분 확진돼 용인 122번 확진자로 분류됐다.

B씨는 입국 당시 코로나19 증상이 없었던 것으로 알려졌다.

B씨와 함께 입국한 배우자는 검사 결과 확진 여부가 불분명해 재검을 받고 결과를 기다리는 중이다.

