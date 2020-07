포스코 첫 분기 적자…2분기 별도기준 영업손실 1085억원(종합)

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코가 올해 2분기에 별도 기준으로 사상 첫 적자를 냈다.

포스코는 21일 계열사 실적을 반영하지 않은 별도 기준으로 지난 2분기에 매출 5조8848억원, 영업손실 1085억원을 각각 기록했다고 공시했다.

매출은 작년 동기보다 21.3% 감소했다.

별도 기준 당기순이익은 작년 동기 대비 98.8% 감소한 66억원으로 집계됐다.

포스코가 분기 적자를 낸 것은 2000년도 분기 실적을 공시한 이후 처음이다.

글로벌 수요 산업 부진과 시황 악화로 철강 부문에서 판매량과 판매가격이 하락한 탓이다.

그러나 2분기 연결기준 매출은 13조7216억원, 영업이익 1677억원을 기록했다. 당기순이익은 1049억원으로 집계됐다.

매출은 작년 2분기보다 15.9%, 영업이익은 84.3% 각각 줄었다. 당기순이익도 84.6% 감소한 수치다.

포스코는 포스코인터내셔널 미얀마 가스전의 판매호조, 포스코건설의 건축 및 플랜트 사업 이익 개선, 포스코에너지의 터미널사업 확장 등 핵심산업에 대한 수익성 개선 노력으로 상대적으로 양호한 실적을 보여 철강 부문의 부진을 만회했다고 설명했다.

포스코는 1분기 대비 조강 및 제품 생산량은 각각 127만t, 87만t, 판매량은 85만t 감소했으나 전분기에 이어 유연 생산판매 체제를 운영해 출선비와 철스크랩량을 조절하는 등 감산 영향을 최소화했다.

포스코 관계자는 "하반기에는 자동차강판용 기가스틸 등 고부가 제품 판매 확대, 중국 등 수요 회복 지역으로의 수출 강화로 수익성을 향상할 계획"이라며 "철강 판매가 당초 예상보다 호조세를 보여 실적은 2분기를 저점으로 3분기부터 회복할 것"이라고 전망했다.

한편 포스코는 이날 컨퍼런스콜에서 하반기에는 2분기보다 자동차 제품 수요가 10% 증가할 것으로 내다봤다.

포스코 관계자는 "하반기 자동차 강판 가격에 대해 상반기와 같은 수준"이라며 "자동차 관련 제품 수요가 4분기부터 재개되면서 회복되는 추세"라고 말했다.

이어 "자동차 관련 제품 수요가 증가하면서 1분기 수준으로 회복될 것"이라며 "자동차 강판 등의 제품은 기저 효과로 제품 가격이 상반기와 동일해도 가격 상승 효과가 발생할 것"이라고 덧붙였다.

또한 올 3분기부터 중국, 베트남, 터키, 태국에 위치한 자회사들의 실적이 개선될 것이라고 밝혔다.

포스코 관계자는 "터키 정부가 기존 관세를 10%를 17%로 인상하고, 역내에서 제품 가공을 진행하면서 하반기 실적 개선이 기대되고, 베트남 역시 일본 야마토와 협력을 본격화하면서 원가절감, 판매확대가 이뤄지면 실적이 좋아질 전망"이라고 말했다.

반면 "인도는 락다운 조치가 계속돼 4분기에 통상 수준으로 가동률이 올라갈 것"이라고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr