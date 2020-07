기업 신용등급 '뚝'…하반기가 더 걱정

상반기 58곳 등급 하향 조정

등급 전망 하향 85% 증가로

등급 조정 가능성 우려 더 커

[아시아경제 이민지 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 기업 신용등급이 뚝뚝 떨어지고 있다. 더욱이 등급 전망 조정이 대거 이뤄지면서 하반기에 등급 조정을 받는 기업들이 크게 늘어날 것으로 예상된다.

◆상반기 등급 하향 조정 58곳= 17일 한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가 등 국내 3대 신용평가회사가 올해 상반기 장ㆍ단기 포함해 등급을 하향 조정한 업체 수는 각각 23곳, 17곳, 18곳으로 집계됐다. 상향조정한 기업 5곳, 8곳, 6곳 등보다 크게 많은 것이다. 지난해 상반기에 등급이 내려간 업체(중복 포함)는 50곳이었지만 올해는 58곳으로 늘었다. 반대로 등급이 올라간 업체 수는 31곳에서 19곳으로 줄어들었다.

상승 조정된 기업을 하락한 기업으로 나눈 상하향배율을 봐도 지난해보다 하향 조정되는 추세는 뚜렷하다. 나이스신용평가 기준 지난해 상반기 상하향배율은 0.78배였지만 올해는 0.33배로 쪼그라들었다. 한국기업평가 기준으로 봐도 0.47배에서 0.21배로 축소됐고, 한국신용평가 결과에서도 0.6에서 0.47배로 줄었다. 2018년 상하향배율은 1배 가까이 오르며 기업들의 신용도가 회복세를 보이는 듯했지만 지난해 본격화된 미국과 중국의 무역전쟁 여파와 코로나19 사태까지 이어지면서 기업의 신용도 추락은 계속되고 있다.

업종별로는 코로나19의 직접 영향을 받았던 항공, 호텔, 영화관 업종에서 하향 조정에 대한 우려가 큰 것으로 나타났다. 올 초 부정적인 업황이 예고된 가운데 코로나19의 부정적인 영향이 더해진 자동차, 철강, 정유, 금융업종에서도 등급조정이 일어났다. 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 113,000 전일대비 1,500 등락률 -1.31% 거래량 37,000 전일가 114,500 2020.07.17 12:13 장중(20분지연) close 가 'AA+/부정적'에서 'AA/안정적'으로 떨어졌고 씨제이씨지브이(A+/하향 검토→A/부정적), OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 43,950 전일대비 1,000 등락률 -2.22% 거래량 173,682 전일가 44,950 2020.07.17 12:13 장중(20분지연) close (A+/부정적→A/안정적), LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 12,650 전일대비 100 등락률 -0.78% 거래량 479,881 전일가 12,750 2020.07.17 12:13 장중(20분지연) close (AA-/부정적→A+부정적) 등도 등급이 낮아졌다. 폴라리스쉬핑, 금호전기 금호전기 001210 | 코스피 증권정보 현재가 3,600 전일대비 40 등락률 -1.10% 거래량 17,911 전일가 3,640 2020.07.17 12:06 장중(20분지연) close , KCC KCC 002380 | 코스피 증권정보 현재가 142,000 전일대비 2,500 등락률 -1.73% 거래량 23,833 전일가 144,500 2020.07.17 12:13 장중(20분지연) close , 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 15,800 전일대비 200 등락률 +1.28% 거래량 495,525 전일가 15,600 2020.07.17 12:13 장중(20분지연) close , 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 37,650 전일대비 850 등락률 -2.21% 거래량 596,440 전일가 38,500 2020.07.17 12:14 장중(20분지연) close 도 하락했다. 상향조정된 기업은 포스코건설, 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 887,000 전일대비 8,000 등락률 +0.91% 거래량 52,445 전일가 879,000 2020.07.17 12:14 장중(20분지연) close , 대림에너지 등으로 개별 기업의 실적과 재무구조가 개선된 점이 상향 요인으로 꼽혔다.

김태현 한국기업평가 평가기준실장은 "미국과 중국의 무역분쟁, 금리, 환율, 유가 등 거시여건의 불확실성은 높은 상황"이라며 "코로나19로 이동 제한, 도시봉쇄 등의 조치가 나오면서 소비 부진, 유가 하락, 교역량 하락으로 세계 경제 전반에 부정적인 영향이 확대됐다"고 설명했다.

◆하반기가 더 위태롭다= 시장에선 상반기 정기평정 결과를 놓고 대부분의 기업이 실적 저하 기조를 보인 것에 비해서는 상대적으로 하향 조정폭이 크지 않았다고 평가했다. 김기명 한국투자증권 연구원은 "회사채 정기평정 결과는 등급조정의 범위와 폭이 코로나19 초기에 우려했던 것보다 제한될 수 있다는 의미로 볼 수 있다"며 "등급 전망이 하향 조정된 업체가 다수 있었고 특히 등급 자체의 하향 조정보다는 등급 전망의 하향 조정 비중이 컸다"고 말했다. 하향 조정된 기업들의 경우 대부분 코로나19 이전에 재무구조와 기초체력에 문제를 갖고 있었다는 판단에서다.

등급 전망이 부정적으로 조정된 기업들의 수가 더 큰 만큼 향후 등급조정 가능성에 대한 우려는 여전하다. 신용평가 3사가 상반기 정기평정에서 등급 전망을 내린 업체 총수(중복 포함)를 보면 지난해 상반기 69곳에서 128곳으로 85%가량 증가했다. 등급 전망을 올린 업체 수는 35곳에서 23곳으로 34%나 줄었다.

주요 대기업 계열사들도 감시의 영향권을 피하지 못했다. 이미 두산중공업은 'BBB/부정적'에서 'BBB-/등급감시대상'으로 등급이 내려갔고 두산(BBB+→BBB/등급감시대상), 두산인프라코어(BBB/안정적→BBB/등급감시대상)도 조정됐다. 그룹의 핵심인 두산중공업은 자회사 지원 리스크에 수주기반이 악화에 따른 실적 저하로 올해 두산그룹은 유동성 위기를 맞기도 했다.

한화그룹도 금융업종과 석유화학 계열사 위주로 실적 저하에 대한 우려가 커졌다. 한화생명보험(AAA/안정적→AAA/부정적), 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 2,745 전일대비 10 등락률 -0.36% 거래량 133,131 전일가 2,755 2020.07.17 12:14 장중(20분지연) close (AA/안정적→AA/부정적), 한화토탈(AA/안정적→ AA/부정적) 등이 대표적이다. 롯데그룹에선 재무안정성이 취약한 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 81,400 전일대비 300 등락률 -0.37% 거래량 27,062 전일가 81,700 2020.07.17 12:13 장중(20분지연) close (AA/안정적→AA/부정적), 호텔롯데(AA/안정적→AA/하향 검토) 등이, SK에서는 정유 관련 업체인 SK에너지, SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 1,000 등락률 -0.80% 거래량 150,917 전일가 124,500 2020.07.17 12:14 장중(20분지연) close , SK인천석유화학 등이 전망 하향 조정 명단에 올랐다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr