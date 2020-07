속보[아시아경제 최석진 기자] 서울중앙지검 형사제1부가 '민주언론시민연합 고발 등 사건'과 관련해 15일 이동재 전 채널A 기자에 대해 강요미수 혐의로 구속영장을 청구했다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr