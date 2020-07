원희룡 "박원순 성추행 의혹, 법무부가 진실 가려줘야"

[아시아경제 김혜민 기자] 차기 대권 도전 의지를 밝힌 원희룡 제주지사는 15일 "작고한 박원순 (서울)시장에 대한 성폭력 고소 문제는 법무부가 본연의 임무를 수행해 진실을 가려달라"고 촉구했다.

원 지사는 이날 자신의 페이스북을 통해 "이 문제는 법무부가 본연의 임무를 수행하면 검경의 수사절차와 관계없이 해결할 길이 열린다. 가해자가 없어도 피해자가 입은 피해의 진실을 확정지을 수 있다는 말"이라며 이 같이 말했다.

그는 "이 사건은 가해자의 사망으로 끝날 수 없다. 피해자와 그의 억울함이 남아있기 때문"이라며 "피해자의 치유는, 그 피해사실을 조사해 그가 입은 피해가 자신의 잘못이 아님이 확정되고 그에 대한 정당한 보상이 이뤄질 때 완성된다"고 강조했다.

원 지사는 "피해자는 조직 내부에서 피해사실을 알렸지만 서울시가 해결하기보다 은폐하려던 정황까지 드러났다"고 비판했다.

그는 이어 "이런 일을 하라고 법무부 기조실에 양성평등정책담당관이 있다. 또 법무부는 직제로 인권국을 두고 국민 개인의 인권피해 조사 업무까지 관장하고 있다"며 "이렇게 미투 사건이 일시적인 해프닝이나 여론에 따라 흔들리지 않고 국가 제도적 차원에서 처리될 수 있도록 법무부에 해당 기능과 담당 부서를 두고 있는 것"이라고 말했다.

원 지사는 "법무부가 이런 본연의 임무를 수행하면 검경의 수사절차와 관계없이 피해자의 인권을 보호할 수 있는 길이 열리게 된다"며 "추미애 법무부 장관은 시도 때도 없이 검찰총장의 수사지휘에 간섭하지 말고 법무부의 양성평등자문 제도나 인권국을 가동해 박원순 성피해 사건의 진실을 가려내주길 바란다"고 촉구했다.

그는 "지금은 피해자의 고통을 헤아려야 할 때"라고 덧붙였다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr