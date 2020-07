'이해찬 사과'에 통합당 "피해자를 피해자라 부르지 못하고"

[아시아경제 이지은 기자] 고 박원순 서울시장을 성추행으로 고소한 여성을 '피해호소인'이라 부르며 사과한 이해찬 더불어민주당 대표에 대해 미래통합당이 "피해자를 피해자라 부르지 못한다"며 비판했다.

김은혜 통합당 대변인은 15일 논평을 통해 "민주당이 피해자를 피해자라 부르고 싶지 않아 집단 창작을 시작했다"며 "이 대표는 '호소인', 당권주자라는 이낙연 의원은 '고소인', 진상조사를 떠밀려 하겠다는 서울시마저 '피해 호소 직원'이라는 희한한 말을 만들어 가해의 돌림노래를 부르고 있다"고 지적했다.

김 대변인은 "오거돈 전 시장 때도, 안희정 전 지사 성추행 사건때도 '피해자'라고 칭하며 피해 여성에 사과했던 민주당"이라며 "의혹을 인정하지 않겠다는 민주당의 '우아한 2차 가해'"라고 지적했다.

이어 "민주당 내에선 '성추행은 부정부패가 아니다' 라고 당헌당규를 개정할 움직임까지 인다고 한다"며 "공소권이 없다고 진실이 사라지지 않는다"고 비판했다.

