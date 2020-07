◇본부장 승진

▲고객본부장 김기성

◇부서장 전보

▲기획조정부장 차재호 ▲인재경영부장 박성우 ▲채무조정부장 최윤화 ▲신용교육원장 장배현 ▲법률지원부장 강원석 ▲사상지부장 손용찬 ▲노원지부장 박정희

