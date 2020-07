[특징주]프로스테믹스, 코로나19 사이토카인 폭풍 억제 기술 사업화…염증성 장질환 신약 IND 계획

[아시아경제 유현석 기자] 프로스테믹스 프로스테믹스 203690 | 코스닥 증권정보 현재가 3,820 전일대비 275 등락률 +7.76% 거래량 1,851,065 전일가 3,545 2020.07.15 11:13 장중(20분지연) close 가 강세다.

프로스테믹스는 15일 오전 11시22분 기준 전거래일 대비 14.53%(515원) 오른 4060원을 기록했다.

프로스테믹스는 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인해 면역에 대한 관심이 높아진 가운데 케피어 그레인 유래 유산균 엑소좀을 함유한 신제품을 내놓으면서 마이크로바이옴 시장을 리드하겠다고 밝혔다.

고도화된 최신의 엑소좀 생산 기술을 바탕으로 ‘염증성 장질환’(Inflammatory Bowel Disease, IBD) 치료제뿐만 아니라 마이크로바이옴(장내 미생물) 기반 항암치료제 및 아토피피부염 치료제 등의 파이프라인을 구축하고 있다. 신약 개발을 신사업으로 강화한다.

회사 관계자는 “유산균 엑소좀에서 사이토카인 폭풍(과다면역반응) 발현을 억제하는 등 우수한 면역 조절 기능 및 염증 치료 효능을 확인했다”면서 “염증성 장질환 치료제 임상시험 계획(IND)을 신청할 계획”이라고 말했다.

2005년 설립한 프로스테믹스는 세계 최초로 엑소좀을 원료로서 미국화장품협회(PCPC)에 등록한 줄기세포 배양 기술 1세대 기업이다. 자체적으로 줄기세포 배양액 상용화 플랫폼인 '엑소플랜트(Exoplant®)'를 통해 고품질의 엑소좀을 배양, 분리, 정제, 양산할 수 있는 생산 능력과 기술을 보유하고 있다.

