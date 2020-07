한컴, 리눅스 기반 PC용 OS '한컴구름' 선보여

개인사용자들에게 무료 배포

[아시아경제 이진규 기자] 한글과컴퓨터 한글과컴퓨터 030520 | 코스닥 증권정보 현재가 16,950 전일대비 200 등락률 -1.17% 거래량 197,533 전일가 17,150 2020.07.15 10:24 장중(20분지연) close (이하 한컴)는 리눅스 기반의 PC용 운영체제(OS) '한컴구름'을 출시하고 개인사용자들에게 무료로 배포한다고 15일 밝혔다.

한컴구름은 국가보안기술연구소(국보연)와 한컴이 개발한 개방형 OS '구름플랫폼'을 토대로 한컴이 자체 개발한 OS다. 리눅스 커널 4.9기반의 데비안 리눅스를 기반으로 하고 있다.

한컴구름은 구름 브라우저와 이미지 뷰어, 동영상 플레이어, 압축프로그램, 메모장, 계산기 등을 기본 애플리케이션으로 탑재하고 있으며, 국보연이 개발한 보안프레임워크를 통해 보안성을 한층 강화했다.

한컴은 한컴구름 출시를 통해 국내 개방형 OS 시장 활성화에 나서는 한편, B2C와 B2B, B2G 등 고객별 니즈에 맞춰 한컴구름을 제공함으로써 관련 시장을 공략한다는 방침이다.

또 개인사용자 대상 무료 배포를 통해 한컴구름 인지도 확산을 꾀할 계획이다. 아울러 클라우드를 주로 사용하는 데스크탑 PC, 클라우드 상의 가상데스크탑을 사용하는 Daas 기반 망분리 PC, 특수목적용 단말 등을 타깃으로 한컴구름 공급을 늘릴 예정이다.

한컴은 한컴구름의 개발자센터 운영과 한컴구름협의체 운영을 통해 개방형 OS 시장 조성과 생태계 활성화에도 나선다. 개발자센터 운영을 통해 SDK, 개발툴, 개발가이드라인 등을 개발자들에게 제공해 고등학생과 대학생들도 한컴구름의 사용성 개선이나 앱 개발에 참여할 수 있도록 지원한다.

한컴은 향후 한컴구름에서 자유롭게 문서 편집이 가능할 수 있도록 리눅스용 한컴오피스 개발도 추진하고 있다. 한컴 관계자는 "PC 사용 환경이 클라우드 기반의 가상환경으로 변하고, MS 윈도7 기술지원이 종료되는 등 새로운 OS를 필요로 하는 시대를 맞았다"며 "지금의 변화를 기회로 삼아 국내 개방형 OS 시장을 선도해나가겠다"고 전했다.

