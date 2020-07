친노·친문 최인호 민주당 최고위원 불출마…“낙동강 전선 지킬 것”

[아시아경제 전진영 기자] 부산 원조 친노(친노무현)·친문(친문재인)으로 꼽히는 최인호 더불어민주당 의원이 “최고위원에 출마하지 않겠다”고 밝혔다.

최 의원은 이날 페이스북을 통해 “최고위원 출마를 권유하고 응원해주신 분들께 송구하고, 감사한 마음은 전해야하기에 짧은 글을 올린다”며 이같이 말했다.

그는 “차기 지도부는 문재인 정부의 성공을 뒷받침하고, 정권 재창출의 기반을 이뤄내야 한다”면서 “제가 고민했던 지도부의 한 자리를 좀 더 훌륭한 분을 위해 비울 수 있다면 이번 전당대회는 훨씬 더 넓은 선택지가 만들어질 것”이라고 강조했다.

이어 “이미 경험한 최고위원의 자리보다는 손과 발이 필요한 곳에서 차기 지도부를 도와 코로나 국난극복과 정권 재창출을 실현시켜 나가는데 견마지로를 다하겠다”면서 “지난 총선에서 부산, 울산, 경남 의석이 줄어 걱정의 목소리가 높다. 문재인 정부의 성공과 낙동강 전선을 지키는데 최선두에 서겠다”고 덧붙였다.

