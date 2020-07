중소기업기술정보진흥원

[아시아경제 김대섭 기자] 중소기업기술정보진흥원은 2020년 1차 채용공고를 통해 신규직원 24명을 공개 모집한다고 3일 밝혔다.

이번 채용은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 침체된 고용시장에 활력을 보태고자 마련됐다. 스마트제조혁신, 연구개발평가관리, 홍보전략, 안전관리, 운전원 등 총 6개 분야에서 채용한다.

이달 6일부터 16일까지 응시원서를 접수하고 서류전형, 필기전형, 면접전형 등을 거쳐 최종 선발한다.

이재홍 기정원 원장은 "공공기관으로서의 사회적 의무를 다하기 위해 채용인원의 일정 부분을 사회취약계층 및 지역인재로 선발할 예정"이라며 "코로나19 확산 방지를 위해 철저한 대비를 하면서 채용전형을 실시할 예정이다"라고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr