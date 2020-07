뉴욕증시, 지표호전·백신효과에도 2Q 첫 거래 혼조

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 2분기 첫 거래에서 양호한 경제 지표와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신에 대한 기대 속에서도 감염 확산과 경제활동 중단 우려로 혼조세를 기록했다.

1일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 77.91포인트(0.3%) 하락한 2만5734.97에, S&P 500 지수는 15.57포인트(0.5%) 상승한 3115.86에, 나스닥은 95.86포인트(0.95%) 오른 1만154.63에 장을 마감했다.

나스닥은 종가 기준으로 사상 최고치를 다시 작성했지만 다우지수는 하락해 대비됐다.

이날 뉴욕 증시는 개장전 거래에서 약세를 보였지만 화이자와 바이오엔테크가 공동으로 개발 중인 코로나19 백신 초기 임상시험 결과가 긍정적이라는 발표 효과에 상승세로 거래를 시작했다.

공급관리협회(ISM)가 발표한 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 전월 43.1에서 52.6으로 확장 국면으로 진입했다.

다만 거래가 진행되면서 지난달 30일 미국 신규 코로나19 확진자가 4만4000명에 이르고 일부 주에서 경제활동 중단을 발표하자 추가 상승 동력이 사라졌다. 뉴욕시는 다음 주로 예정됐던 식당 실내 영업 재개를 연기했고 캘리포니아주도 술집과 일부 사업분야의 영업 중단을 발표했다. 애플은 코로나19 급증 지역의 매장 30곳을 추가로 폐쇄한다고 밝혔다.

다만 트럼프 대통령이 이날 폭스비즈니스 인터뷰에서 전국민에게 추가적인 현금 지급을 예고한 것은 호재였다.

8월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전날보다 1.4%(0.55달러) 오른 39.82달러에 거래를 마쳤다. 금은 전날보다 온스당 1.1%(20.60달러) 하락한 1779.90달러를 기록했다.

