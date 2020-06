김경수 지사, 지역 국회의원과 정책간담회 개최

항공과 조선, 소재부품장비 특화단지 등 현안과 국비사업 건의

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남도는 서울 켄싱턴호텔에서 더불어민주당 도내 국회의원과 김경수 지사가 정책간담회를 했다고 23일 밝혔다.

이날 간담회는 김 지사를 비롯한 민홍철 의원, 김정호 의원, 김두관 의원 등이 참석했고, 2021년 국비 예산 확보방안을 공유하고 해결방안 등 주요 현안사업을 모색하기 위해 마련됐다.

김 지사는 우선 민홍철 의원 등에 이번 총선에 당선된 것을 축하드린다는 인사말을 건넨 후 항공제조업 위기에 따른 특별고용지원업종 지원 요청과 중소형 조선소 경쟁력 강화, 그린 뉴딜과 연계한 산단 대개조 확대지원, 밀양 상생형 지역 일자리 모델 선정 건의, 소재 부품·장비 특화단지 및 특화 선도기업 지정, 중소기업 경연안정을 위한 정책자금 지원 확대 등 9개 사업을 건의했다.

아울러 내년도 국비확보가 시급한 ▲항공산업 스마트공장 디지털 클러스터 조성 ▲부전~마산 그린 뉴딜 전동열차 도입 ▲초광역 협력 가야 문화권 조성사업 ▲천연물 안전지원센터 건립 등 20개 사업에 대한 국비 지원도 함께 건의했다.

김경수 지사는 “대구·경북에 통합 신공항이 추진되고 있는 이상 동남권 신공항은 경남·부산·울산 지역주민을 위한 신공항으로 건설돼야 한다”며 “부·울·경 지역주민들이 원하는 방향으로 갈 수 있도록 함께 노력하자”고 당부했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr