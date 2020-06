군함도 강제징용 부정한 日…강경화 장관, 유네스코에 "등재 취소 검토 등 협조" 서한

[아시아경제 임철영 기자] 강경화 외교부 장관이 일본 정부가 메이지 근대산업시설을 세계문화유산으로 등재하며 일제 강제징용 사실을 투명하게 기록해야 한다는 약속을 이행하지 않은 것과 관련해 유네스코에 서한을 보내 취소 가능성 검토 등 협조를 요청했다.

김인철 외교부 대변인은 23일 정례브리핑을 통해 "강경화 장관이 22일 유네스코 사무총장에게 서한을 보내고 등재 취소 가능성 검토를 포함해 세계유산위원회에서 일본에 충실한 후속조치 이행을 촉구하는 결정문이 채택될 수 있도록 적극적인 협조와 지지를 요청했다"고 설명했다.

김 대변인은 이어 "일반에 공개된 일본 산업유산정보센터와 관련해 약속을 이행하지 않는 점에 대해 성명을 냈었다"면서 "이와 관련해 정부는 44차 세계유산위원회에서 결정문 채택 등을 통해 일본이 스스로 약속한 후속조치를 충실하게 이행해 나가도록 하기 위한 모든 가능한 방안을 강구할 예정"이라고 덧붙였다.

일본은 지난 15일 도쿄에서 문을 연 산업유산정보센터 내 전시시설에 강제동원 사실을 부정하는 내용만 담았다. 일본은 당초 군함도를 포함해 근대산업시설 23곳을 세계문화유산으로 등재하면서 일제 강제동원 사실을 모두 기재하기로 약속했으나 결국 이행하지 않았다.

앞서 박양우 문화체육관광부 장관과 정재숙 문화재청장은 최근 유네스코에 서한을 보내 등재를 취소해 달라는 내용의 서한을 보냈다.

