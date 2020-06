검찰, KT 본사 압수수색…입찰담합 혐의 자료 추가 확보

[아시아경제 김형민 기자] KT의 공공분야 전용회선 입찰담합 사건을 수사하는 검찰이 증거를 추가로 확보하기 위해 KT 본사를 압수수색했다.

18일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 김민형)는 전날부터 이틀간 서울 광화문에 있는 KT 기업사업본부 사무실 등지에 검사와 수사관들을 보내 공공기관 전용회선 입찰 관련 자료를 수집하고 있다.

KT 등 통신 3사는 2015년 4월~2017년 6월 공공기관들이 발주한 12건의 전용회선 사업 입찰에서 돌아가며 특정 업체를 밀어주는 방식으로 담합을 한 혐의를 받는다.

전용회선은 전용계약에 의해 가입자가 원하는 특정 지점을 연결하고 그 가입자만 독점적으로 사용할 수 있는 통신회선이다.

시장지배적 지위에 있는 KT가 담합을 주도한 것으로 파악한 공정거래위원회가 검찰에 고발했다.

통신 3사는 전용회선사업 입찰에 일부러 참여하지 않거나 입찰 막판에 빠져 들러리를 서는 방식으로 특정 업체가 낙찰받도록 도와준 것으로 조사됐다.

일부 낙찰자는 낙찰을 도와준 들러리 업체 등과 회선 임차 계약을 맺고 실제 회선을 사용하지 않았음에도 이용료 명목으로 132억원을 지급한 것으로 파악됐다.

