민주당, 판문점선언 국회 비준동의 ‘톤 다운’

[아시아경제 전진영 기자] 4·27 판문점 선언 국회 비준 동의를 추진하던 여당이 북한의 연이은 도발에 ‘톤 다운(tone down)’으로 한 발 물러난 입장을 보였다.

송갑석 더불어민주당 대변인은 17일 오후 국회 소통관에서 기자들과 만나 “판문점 선언 비준 동의안은 정부에서 제출하는 것이기 때문에 정부에서 제출이 되어야 당에서 검토할 수 있다”면서 “지금 정부에서 언제 제출한다는 논의는 진행된 바 없다”고 말했다.

송 대변인은 이날 오전 최고위원회가 끝난 뒤 기자들과 만나 판문점 선언 국회 비준 추진과 관련해 “기본적으로 우리의 할 일은 해 나간다. 그런 것들은 차질없이 추진해 나간다는 게 우리의 입장”이라고 밝힌 바 있다.

그는 “톤 다운이라는 느낌이 들 수밖에 없는 상황”이라면서 “일의 선후의 문제다. 오늘 내일은 (북한 도발 등)이런 일로 파악하는 것이 바쁜데 비준안이 머릿속에 들어오겠나”고 했다.

이번 입장 선회에 대해 정부와 사전 교감 여부를 묻는 질문에는 “아직까지 없었다”며 “이 문제와 관련해서 청와대든 관련부처든 논의된 바가 없다”고 답했다.

판문점 선언과 함께 논의됐던 대북전단 살포금지 입법과 관련해서는 “개별 의원들께서 발의했기 때문에 자연스러운 과정을 거쳐서 진행될 것 같다”고 덧붙였다.

민주당은 18일 오전 국회에서 긴급 외교안보통일자문회의를 열고 당 차원의 대응을 논의할 방침이다.

