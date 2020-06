6월 17일 코스피, 3.00p 오른 2141.05 마감(0.14%↑)

2020년 06월 17일 코스피 지수는 3.00p (0.14%) 상승한 2141.05로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 한화우 한화우 000885 | 코스피 증권정보 현재가 68,900 전일대비 15,900 등락률 +30.00% 거래량 793,098 전일가 53,000 2020.06.17 15:30 장마감 close , 남선알미우 남선알미우 008355 | 코스피 증권정보 현재가 67,600 전일대비 15,600 등락률 +30.00% 거래량 55,690 전일가 52,000 2020.06.17 15:30 장마감 close , 휴니드 휴니드 005870 | 코스피 증권정보 현재가 9,100 전일대비 2,100 등락률 +30.00% 거래량 10,280,724 전일가 7,000 2020.06.17 15:30 장마감 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 906 전일대비 119 등락률 -11.61% 거래량 124,009,706 전일가 1,025 2020.06.17 15:30 장마감 close , 한성기업 한성기업 003680 | 코스피 증권정보 현재가 7,950 전일대비 660 등락률 -7.67% 거래량 713,536 전일가 8,610 2020.06.17 15:30 장마감 close , 인디에프 인디에프 014990 | 코스피 증권정보 현재가 1,945 전일대비 185 등락률 -8.69% 거래량 3,755,922 전일가 2,130 2020.06.17 15:30 장마감 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr