7월 10일 코스피, 17.65p 내린 2150.25 마감(0.81%↓)

2020년 07월 10일 코스피 지수는 17.65p (0.81%) 하락한 2150.25로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 진양산업 진양산업 003780 | 코스피 증권정보 현재가 4,320 전일대비 995 등락률 +29.92% 거래량 14,072,509 전일가 3,325 2020.07.10 15:30 장중 close , 진양화학 진양화학 051630 | 코스피 증권정보 현재가 3,980 전일대비 915 등락률 +29.85% 거래량 1,152,686 전일가 3,065 2020.07.10 15:30 장중 close , 써니전자 써니전자 004770 | 코스피 증권정보 현재가 4,080 전일대비 665 등락률 +19.47% 거래량 60,220,611 전일가 3,415 2020.07.10 15:30 장중 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 한양증권우 한양증권우 001755 | 코스피 증권정보 현재가 13,100 전일대비 2,600 등락률 -16.56% 거래량 228,208 전일가 15,700 2020.07.10 15:30 장중 close , 한화우 한화우 000885 | 코스피 증권정보 현재가 55,100 전일대비 9,700 등락률 -14.97% 거래량 1,227,696 전일가 64,800 2020.07.10 15:30 장중 close , 한화투자증권우 한화투자증권우 003535 | 코스피 증권정보 현재가 2,540 전일대비 345 등락률 -11.96% 거래량 4,780,199 전일가 2,885 2020.07.10 15:30 장중 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr