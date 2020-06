KOTRA, 포스트 코로나 대응 ICT 수출기업 간담회

[아시아경제 우수연 기자]KOTRA는 16일 서울 삼성동 코엑스에서 포스트 코로나 대응 정보통신기술(ICT) 수출기업 간담회를 개최했다. 이번 간담회에 참석한 ICT 수출기업 10개사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 발생한 어려움과 새로운 수출 기회에 대한 의견을 나눴다.

ICT 기업들은 인공지능 기반 원격의료 솔루션, 발열감지 열화상 카메라, 부동산 매물 3D 가상투어 소프트웨어 등 비대면서비스와 원격관리, 방역 분야에서 늘어난 수요를 체감 중이다. 아울러 'K-방역'으로 높아진 국가 브랜드가 수출에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대했다.

수요를 수출로 연결하는 과정에서는 온라인 마케팅이 한몫을 하고 있다. 간담회에 참석한 한 회사는 올해 초 제품을 개발했지만 코로나19로 바이어 발굴에 어려움을 겪다가 화상 상담을 통해 수출 판로를 뚫었다. KOTRA는 기기, 소프트웨어, 솔루션 뿐 아니라 프로젝트에 이르기까지 다양한 ICT 분야에서 화상 상담 기회를 제공하고 있다.

ICT 중소·중견기업은 코로나19 이후 수출 계약과 프로젝트 진행이 지연되는 어려움도 겪고 있다. 간담회 참가 기업들은 포스트 코로나 시대에 맞게 디지털 마케팅 인프라를 공유하는 등 보다 개방된 지원 방식을 희망했다. KOTRA는 기술 분야별 ICT 온라인 특별관, 웹세미나 등 온라인 마케팅 사업과 연계한 오프라인 행사 '글로벌모바일비전(GMV)'을 올 하반기에 개최할 예정이다.

권평오 KOTRA 사장은 "ICT 분야는 코로나19 극복을 선도하면서 더욱 성장할 것으로 기대된다"며 "온·오프라인 연계 마케팅, 산업별 맞춤형 서비스를 통해 새로운 환경에 걸맞게 ICT 수출기업을 지원하겠다"고 밝혔다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr