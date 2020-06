6월 15일 코스닥, 52.91p 내린 693.15 마감(7.09%↓)

2020년 06월 15일 코스닥 지수는 52.91p (7.09%) 하락한 693.15로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 빅텍 빅텍 065450 | 코스닥 증권정보 현재가 6,240 전일대비 1,440 등락률 +30.00% 거래량 68,918,097 전일가 4,800 2020.06.15 15:30 장중 close , MP한강 MP한강 219550 | 코스닥 증권정보 현재가 988 전일대비 228 등락률 +30.00% 거래량 1,672,927 전일가 760 2020.06.15 15:19 장중 close , 알에프텍 알에프텍 061040 | 코스닥 증권정보 현재가 8,330 전일대비 1,920 등락률 +29.95% 거래량 12,325,040 전일가 6,410 2020.06.15 15:30 장중 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 SNK SNK 950180 | 코스닥 증권정보 현재가 16,600 전일대비 5,750 등락률 -25.73% 거래량 1,433,321 전일가 22,350 2020.06.15 15:30 장중 close , 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 6,180 전일대비 1,830 등락률 -22.85% 거래량 809,715 전일가 8,010 2020.06.15 15:32 장중 close , GV GV 045890 | 코스닥 증권정보 현재가 989 전일대비 201 등락률 -16.89% 거래량 3,794,095 전일가 1,190 2020.06.15 15:30 장중 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr