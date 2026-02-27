본문 바로가기
[특징주]알에프텍, 최대주주 변경 소식에 상한가

장효원기자

입력2026.02.27 10:04

[특징주]알에프텍, 최대주주 변경 소식에 상한가
알에프텍 이 상한가를 기록했다. 최대주주가 변경됐다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.


27일 오전 10시3분 기준 알에프텍은 전일 대비 29.87% 상승한 2365원에 거래되고 있다.

알에프텍은 전날 최대주주가 오성첨단소재로 변경된다고 공시했다. 오성첨단소재는 알에프스탠다드, 이진형 대표가 보유하고 있던 알에프텍 주식 492만446주를 인수한다. 인수 금액은 319억9766만원이다. 오성첨단소재는 알에프텍이 발행하는 신주 886만11주를 150억원에 인수한다.


회사 측은 이번 경영권 양수도로 이전되는 주식수는 492만446주, 지분율은 12.01%라고 밝혔다. 주식양수도·유상증자가 완료되면 오성첨단소재의 최종 보유 주식수는 1378만457주, 최종 지분율은 33.65%로 변동될 예정이다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
