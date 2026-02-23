알에프텍, 65억 규모 자동화 설비 수주…'소부장' 전문 기업 도약 본격화

IT 부품 전문 기업 알에프텍 알에프텍 061040 | 코스닥 증권정보 현재가 1,909 전일대비 138 등락률 +7.79% 거래량 273,232 전일가 1,771 2026.02.23 11:05 기준 관련기사 알에프텍, 뷰티 디바이스 시장 진출…31개국 수출 K뷰티 기업 '그레이스'와 MOU체결알에프바이오, 370억 투자 유치…"글로벌 헬스케어 네트워크 결합해 IPO 속도"알에프바이오, 해외 의료진 초청 글로벌 행사 진행…재생의학 기술력·네트워크 확대 성과 전 종목 시세 보기 close 은 글로벌 자동차 제조사와 생산 자동화 장비 공급 계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 이번 수주는 트럭 트레일러 제조를 자동화하는 설비로 계약 규모는 약 65억원이다.

이번 성과는 자회사 한주하이텍과의 기술 협업을 통해 거둔 첫 번째 대규모 결실이다. 양사는 지난해 말부터 물류 자동화 핵심 기술을 활용해 수주 확대를 도모해 왔다. 알에프텍은 이번 계약을 기점으로 IT 부품 전문 기업을 넘어 종합 소부장 기업으로 도약할 방침이다.

회사 측은 최근 온라인 시장의 성장으로 트럭 트레일러에 대한 수요가 급증하고 있어 추가적인 신규 수주도 예상하고 있다. 수요에 맞추기 위해 알에프텍은 자회사인 한주하이텍과 협업해 자동화 장비 수주에 영업력을 집중하고 있다.

이번 수주는 자회사 한주하이텍의 장비 제조 기술력을 활용하여 자체 생산 방식으로 직접 제조를 수행할 예정이다. 자회사 한주하이텍은 삼성디스플레이, 세메스, LG에너지솔루션 등 IT 및 이차전지 주요 대기업의 1차 협력사다. 알에프텍은 앞으로도 자회사의 기술력을 바탕으로 IT, 자동차 및 이차전지 등 다양한 산업군에 적용할 방침이다.

알에프텍 관계자는 "이번 계약은 그룹 차원의 제조 역량을 기반으로 IT 뿐 아니라 자동차 생산 자동화 설비 분야에도 본격적으로 진출하는 시발점이라는 것에 의미가 있다"며 "자동차 분야에서 향후 물류 자동화 및 제조라인 설비 분야에서 추가 프로젝트 확보를 적극 추진할 것"이라고 밝혔다.





