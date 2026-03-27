엘앤케이바이오메드, 美클리브랜드 클리닉서 '팩투스 카데바 워크샵' 개최

엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 close 증권정보 156100 KOSDAQ 현재가 8,680 전일대비 50 등락률 -0.57% 거래량 136,370 전일가 8,730 2026.03.27 14:26 기준 관련기사 엘앤케이바이오, 지난해 매출 389억 전년比 8%↑…글로벌 공급망 확대로 매출 상승 기대 [클릭 e종목]"엘앤케이바이오, 글로벌 척추 임플란트 시장 확대…성장 가속 전망" 엘앤케이바이오메드, 320억 규모 CB발행…주요 사업 기회 선제 대응 전 종목 시세 보기 메드는 미국 법인 이지스 메디텍(Aegis Meditech, INC)이 지난 24일(현지시간) Cleveland Clinic에서 '팩투스 카데바 워크샵(Pectus Cadaver Workshop)'을 성공적으로 진행했다고 27일 밝혔다.

이번 워크샵은 이지스 메디텍이 단독 후원했으며, 흉벽기형 수술 분야 의료진의 해부학적 이해를 높이기 위해 마련됐다. 행사에는 북미 지역 소아외과 및 흉부외과 의료진 약 20명이 참석했다. 클리브랜드 클리닉은 미국 병원 평가에서 매년 최상위권을 기록하는 의료기관으로, 전 세계 의료진이 연수를 받는 곳으로 알려져 있다.

워크샵에는 엘앤케이바이오메드의 오목가슴 임플란트 '팩투스'를 이미 사용 중이거나 도입을 검토하는 의료진들이 참여해 실제 임상 사례와 수술 경험을 공유했다. 이와 함께 팩투스 제품군 중 'Pre-Twisted Bar'가 공개되며, 흉벽기형 교정 수술의 효율성을 높일 수 있는 새로운 선택지가 제시됐다.

'Pre-Twisted Bar'는 클리브랜드 클리닉과 공동 개발된 제품으로, 기존 수술 과정에서 체내에서 바 끝을 비틀어야 하는 번거로움을 개선한 것이 특징이다. 바의 끝단을 사전에 비틀어 설계함으로써 의료진의 추가 조작 없이도 안정적인 고정이 가능하도록 구현됐다. 현지 관계자는 이러한 구조적 차별성을 바탕으로 업계 최초로 선보인 제품이며, 현장 의료진들의 높은 관심을 끌었다고 전했다.

행사에서는 John DiFiore 박사가 '팩투스' 사용법과 수술 노하우를 주제로 강의를 진행했으며, 제품을 활용한 해부학 실습도 병행됐다. 그는 지난해 9월 엘앤케이바이오메드 서울 본사와 용인 공장을 방문해 임상 경험을 기반으로 신규 임플란트 및 기구 개발 논의를 진행하는 등 협력 관계를 이어오고 있다.

엘앤케이바이오메드 관계자는 "미국 내 주요 레퍼런스 병원 확보를 글로벌 시장 확대의 핵심 기반으로 보고 있으며, 대형 의료기관 중심으로 임상 적용을 지속 확대할 계획"이라며 "의료진 교육 프로그램 강화와 제품 사용성 개선을 통해 현지 의료 환경에 적합한 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있다"고 밝혔다.

AD

이어 "해외 주요 병원과의 협력 네트워크를 확대하고 지속적인 제품 개발과 혁신을 통해 글로벌 의료기기 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보해 나가겠다"고 덧붙였다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



기자가 작성하고 AI가 부분 보조한 기사입니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>