[아시아경제 김효진 기자] 금융위원회와 금융감독원은 오는 19일 온라인투자연계금융(P2P금융) 등록 설명회를 온라인으로 연다고 15일 밝혔다.

오는 8월 27일 P2P금융업법 시행을 앞두고 P2P 금융업 등록 요건, 절차 등을 소개하는 자리다.

온라인 방송은 19일 오후 1시32분에 시작된다. 금융위 유튜브 채널과 금감원 유튜브 채널, 페이스북, 네이버TV에서 방송을 볼 수 있다.

