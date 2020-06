경주시, 보건소에 '코로나19' 워킹스루 선별진료부스 설치

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경주시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 수도권을 중심으로 재확산 추세를 보이고 있는 것과 관련, 지난 9일부터 기존 선별진료소와 별도로 보건소에 워킹스루 부스를 설치·운영에 들어갔다고 15일 밝혔다.

새롭게 운영되는 선별진료부스는 검사대상자와 의료진을 투명한 벽으로 완벽하게 차단한 상태에서, 고정형 라텍스 장갑을 이용해 벽 너머 환자의 검체를 안전하고 간편하게 채취하는 형태를 갖췄다.

레벨D 보호복 착용 없이도 검사가 가능해 더위에 지친 의료진들에게 큰 위안이 될 뿐만 아니라, 검사대상자 또한 쾌적하고 시원한 독립된 방에서 검사를 받을 수 있게 됐다. 더불어 보호장비 절약, 의료폐기물 감소 등 경제적 효과도 클 것으로 기대된다는 게 경주시의 자랑이다.

앞서 경주시보건소는 지난 2월28일 코로나19 초기대응 단계에서 드라이브 스루방식을 빠르게 도입해 시민들의 큰 호응을 얻은 바 있다.

한진억 보건소장은 "코로나19 장기화에 대비, 의료진과 시민들의 안전을 최우선으로 삼는 선별진료소 운영을 통해 무더위와 장마철에 선제적으로 대응하겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr