김연철 "자주·평화·통일, 6·15선언은 남북관계의 나침반"

통일부 장관 "방향 잃는 남북관계, 6·15 정신 기억을"

6·15 공동선언 20주년 더불어민주당 기념행사 축사

북한이 남북관계의 파탄을 선언한 가운데 맞은 6·15 남북공동선언 20주년에 김연철 통일부 장관은 "남북관계가 방향을 잃으려 하는 지금, 6·15 정신을 다시 기억해야 한다"고 강조했다.

김 장관은 이날 오전 국회 의원회관에서 열린 '6·15 공동선언 20주년 더불어민주당 기념행사' 축사를 통해 "6·15 선언은 변함없는 남북관계의 나침반"이라며 이같이 말했다.

그는 "6·15 정신은 사대가 아니라 자주, 대결이 아니라 평화, 분단이 아니라 통일"이라며 "현재의 위기에서 길을 잃지 않으려면 반드시 새겨야할 원칙"이라고 강조했다.

김 장관은 "6·15 남북공동선언은 분단사에 획기적인 전기를 마련한 역사적 사건"이라고 평가하며 "우리는 6·15 선언과 이행 과정에서 평화는 저절로 주어지는 것이 아니라는 것을 배웠다"고 밝혔다.

그는 "6·15 선언 1조는 한반도 문제의 주인이 우리임을 분명히 하고 있다"면서 "우리 스스로의 과감한 결단과 용기 있는 행동을 통해 평화는 만들어지고 지켜질 수 있다"고 말했다.

또 "평화는 상호 존중과 인정을 통해서만 이룰 수 있다"며 "평화는 어느 일방만을 위한 것이 아니다. 대화와 협력은 남과 북 쌍방에 도움이 되고 한반도에 사는 모든 사람의 삶을 보다 나은 방향으로 변화시킬 것"이라고 강조했다.

한편 북한이 개성 남북공동연락사무소의 폭파를 암시하는 등 남북관계의 파탄을 예고한 상황에서 통일부는 만전의 사태에 대비하고 있다고 밝혔다.

여상기 통일부 대변인은 이날 정부서울청사에서 열린 정례브리핑에서 '북한의 연락사무소 철거시 정부의 대응방향과 대책'을 묻는 취지의 질문에 "정부는 관련 사항을 엄중히 인식하고 있으며 상황을 예의주시하면서 만전의 사태에 대비하고 있다"고 말했다.

김여정 제1부부장은 13일 밤 담화에서 "멀지 않아 쓸모없는 북남(남북)공동연락사무소가 형체도 없이 무너지는 비참한 광경을 보게 될 것"이라며 건물 폭파를 암시하는가 하면, "다음번 대적행동의 행사권은 우리 군대 총참모부에 넘겨주려고 한다"며 군사 도발 가능성도 거론했다.

여 대변인은 김 제1부부장의 담화에 대해 "정부는 현 상황을 엄중히 인식하고 있고 남과 북은 남북 간의 모든 합의를 준수하기 위해 노력해야 한다"고 말했다.

여 대변인은 "6·15 선언은 남북이 한반도 문제의 주인임을 확인하고 함께 남북관계의 새로운 시대를 열었다는 데 역사적인 의미가 있다"면서 "지난 20년간 여러 난관에도 불구하고 남북관계는 6·15 선언의 정신 위에서 진전을 거듭해왔다"고 말했다.

그러면서 "정부는 6·15 선언을 비롯한 남북합의를 준수하면서 한반도 평화와번영를 위해서 계속해서 노력해나갈 것"이라고 했다.

