[포스트코로나전략]LG그룹, AI·빅데이터 활용 디지털 전환 가속도

[아시아경제 이동우 기자] LG그룹은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 이후 변화하는 환경에 민첩하게 대응할 수 있는 조직을 만들기 위해 디지털 전환 가속화를 추진 중이다. 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 등 디지털 기술을 활용한 생산ㆍ경영 활동을 최적화 해 미래 경쟁력을 강화하겠다는 의도다.

이를 위해 LG그룹은 LG전자, LG화학 등 주요 계열사에 디지털 트랜스포메이션 전담조직을 신설하고 IT 시스템의 90% 이상을 클라우드로 전환 및 업무지원 로봇과 소프트웨어 표준 도입 등을 준비하고 있다.

신입사원 채용 방식도 올 하반기부터 종전 상ㆍ하반기 정기 채용에서 연중 상시 선발체계로 전환한다. 채용제도 전환에 따라 현업 부서는 원하는 시점에 채용 공고를 통해 필요한 인재를 직접 선발할 수 있다.

이를 통해 회사는 현장 중심의 필요한 인재를 적시에 확보하고 적재적소에 배치해 경영환경과 기술변화에 민첩하게 대응할 수 있을 것으로 내다봤다. LG는 코로나19 위기 이후 성장 준비를 위해 당장의 인력 수급 보다 중장기적 관점에서 우수 인재의 우선 확보에 적극 나설 계획이다.

LG그룹은 이와함께 코로나19의 글로벌 확산 및 장기화에 대비해 공급 차질 및 수요 둔화에 따른 시나리오별 공급망 및 생산ㆍ판매 등 대응전략을 선제적으로 마련해 리스크 관리에도 힘쓰고 있다. 그룹은 이 같은 대응의 일환으로 구광모 LG 회장이 직접 주재하던 상반기 사업보고회를 하반기 연 1회로 축소하고 직접 계열사 보고를 받는 상시 전략 회의 횟수를 늘려나가고 있다고 전했다.

LG 관계자는 "빠르게 변화하는 사업 환경과 수요에 맞춰 디지털 전환 작접을 가속화 하고 채용 제도도 현업 부서에서 필요한 인재를 즉시 뽑을 수 있도록 속도감 있게 전환시키겠다"며 "인재 채용 방식의 전환은 포스트 코로나 시대 '뉴노멀'에 선제적으로 대응하는 차원이다"고 말했다.

