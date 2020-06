'미우새' 이태성 부친, 손자 한승이 온라인 수업에 동참

[아시아경제 김정호 기자] '미운 우리 새끼' 이태성의 아들 한승이 군이 부친, 조부와 함께 온라인 수업에 참여했다.

14일 오후 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 이태성의 일상이 공개됐다.

이날 이태성의 아들 한 군은 코로나19 여파로 온라인 수업을 듣고 있었다.

조부와 부친이 깨워 겨우 일어난 한 군. 한 군은 조부와는 조모도 인정한 잔소리꾼이었다. 잔소리를 조용하게 끊임없이 하면서 한 군은 조분 옆에 있었다.

아울러 한 군은 콜라 사탕을 부친 이태성과 자연스럽게 나눠 먹었다.

이를 본 조부도 호기심을 가졌고 맛을 봤다. 이에 한 군의 조부는 "진짜 콜라맛이 나네?"라는 반응을 보였다.

옆에 있던 한 군은 "할머니도 처음엔 그랬는데 요즘엔 할머니가 거의 40%를 먹는다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.

이후 온라인 수업이 진행됐다.

출석 체크부터 수업 방식까지 이전에 볼 수 없는 방식이었다.

한 군의 부친과 물론 조부까지 온라인 수업을 지켜봤다. 삼대가 함께하는 수업이었다. 그러던 중 게임에 유혹된 한 군이 공부가 아닌 게임을 시도하다 부친에게 딱 걸렸고, 스튜디오에서 이를 본 패널들에게 웃음을 안겼다.

한편, '미운 우리 새끼' 매주 일요일 오후 9시 5분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr