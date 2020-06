[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 13일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 극복을 위한 ‘플라워 버킷 챌린지’ 릴레이 캠페인에 동참했다.

채 구청장은 코로나19의 장기화로 꽃 소비가 줄어들자 화훼농가의 어려움을 함께 이겨내기 위해 이번 캠페인에 참여, 꽃 소비 활성화에 모두 동참해줄 것을 부탁했다.

채 구청장은 김수영 양천구청장의 지목을 받아 플라워 버킷 챌린지에 참여, 캠페인 다음 주자로 이동진 도봉구청장을 지목했다.

